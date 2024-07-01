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Boeing приобретет своего поставщика Spirit AeroSystems

Ведомости

Компания Boeing объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Spirit AeroSystems. Стоимость сделки составляет около $4,7 млрд, или $37,25 за акцию. Общая стоимость сделки равна около $8,3 млрд и включает чистый долг Spirit AeroSystems.

«Мы считаем, что эта сделка отвечает интересам авиапассажиров, наших клиентов, сотрудников Spirit и Boeing, наших акционеров и всей страны в целом. Реинтегрировав Spirit, мы сможем полностью согласовать наши коммерческие производственные системы, включая системы управления безопасностью и качеством», – сказал президент и генеральный директор Boeing Дэйв Калхун.

В течение продолжительного времени Boeing испытывает трудности с производством ряда коммерческих самолетов. Ситуацию усложняет также то, что с начала 2024 г. произошло несколько инцидентов с бортами компании и последовавшие за ними проверки. В частности, в начале января у лайнера, следовавшего в Онтарио, вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. А 17 июня Boeing 737 экстренно сел в Новой Зеландии – пассажиры сообщили, что якобы заметили пламя в одном из двигателей.

18 июня Кэлхун был допрошен в американском сенате, где он принес извинения семьям погибших в авиакатастрофах в 2018 и 2019 гг. Некоторые сенаторы подвергли критике гендиректора и работу компании, заявив, что у нее имеются серьезные проблемы с обеспечением безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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