Boeing приобретет своего поставщика Spirit AeroSystems
Компания Boeing объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Spirit AeroSystems. Стоимость сделки составляет около $4,7 млрд, или $37,25 за акцию. Общая стоимость сделки равна около $8,3 млрд и включает чистый долг Spirit AeroSystems.
«Мы считаем, что эта сделка отвечает интересам авиапассажиров, наших клиентов, сотрудников Spirit и Boeing, наших акционеров и всей страны в целом. Реинтегрировав Spirit, мы сможем полностью согласовать наши коммерческие производственные системы, включая системы управления безопасностью и качеством», – сказал президент и генеральный директор Boeing Дэйв Калхун.
В течение продолжительного времени Boeing испытывает трудности с производством ряда коммерческих самолетов. Ситуацию усложняет также то, что с начала 2024 г. произошло несколько инцидентов с бортами компании и последовавшие за ними проверки. В частности, в начале января у лайнера, следовавшего в Онтарио, вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. А 17 июня Boeing 737 экстренно сел в Новой Зеландии – пассажиры сообщили, что якобы заметили пламя в одном из двигателей.
18 июня Кэлхун был допрошен в американском сенате, где он принес извинения семьям погибших в авиакатастрофах в 2018 и 2019 гг. Некоторые сенаторы подвергли критике гендиректора и работу компании, заявив, что у нее имеются серьезные проблемы с обеспечением безопасности.