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РФПИ инвестирует в локализацию производства изделий для гемодиализа Polymed

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Poly Medicure Limited (Polymed) вложат 3 млрд руб. в локализацию производства на территории РФ медицинских изделий для гемодиализа. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы РФПИ. Стороны объявили о своих планах в преддверии официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.

«Проект локализации производства изделий для гемодиализа компании Polymed направлен на сокращение импорта расходных материалов и компонентов, развитие российской производственной базы и ускорение поставок в медицинские учреждения», – приводятся в сообщении РФПИ слова генерального директора фонда Кирилла Дмитриева.

По данным Минздрава, в прошлом году в России насчитывалось около 15 млн человек с почечной недостаточностью.

Polymed, основанная в 1995 г., специализируется на производстве медицинских изделий, применяемых в хирургии, гастроэнтерологии, кардиологии, а также при лечении почечных, онкологических заболеваний. У компании восемь производственных площадок: пять в Индии, еще три в других странах (Италии, КНР и Египте), общий объем выпуска которых составляет до 3 млн единиц медизделий ежедневно.

6 июня РФПИ объявил о планах по созданию фармацевтического комплекса и завода инъекционных препаратов в РФ с другой индийской компанией – с частной Cadila Pharmaceuticals. Объем совместных инвестиций в проект составит 10 млрд руб. (на первом этапе), до 1,5 млрд руб. вложит РФПИ, писали «Ведомости».

РФПИ был основан в июне 2011 г. для вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Совокупная выручка портфельных компаниях РФПИ по итогам 2023 г. составила 14,5 трлн руб., или 8,5% ВВП России, следует из сообщения фонда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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