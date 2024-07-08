РФПИ инвестирует в локализацию производства изделий для гемодиализа Polymed
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Poly Medicure Limited (Polymed) вложат 3 млрд руб. в локализацию производства на территории РФ медицинских изделий для гемодиализа. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы РФПИ. Стороны объявили о своих планах в преддверии официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.
«Проект локализации производства изделий для гемодиализа компании Polymed направлен на сокращение импорта расходных материалов и компонентов, развитие российской производственной базы и ускорение поставок в медицинские учреждения», – приводятся в сообщении РФПИ слова генерального директора фонда Кирилла Дмитриева.
По данным Минздрава, в прошлом году в России насчитывалось около 15 млн человек с почечной недостаточностью.
Polymed, основанная в 1995 г., специализируется на производстве медицинских изделий, применяемых в хирургии, гастроэнтерологии, кардиологии, а также при лечении почечных, онкологических заболеваний. У компании восемь производственных площадок: пять в Индии, еще три в других странах (Италии, КНР и Египте), общий объем выпуска которых составляет до 3 млн единиц медизделий ежедневно.
6 июня РФПИ объявил о планах по созданию фармацевтического комплекса и завода инъекционных препаратов в РФ с другой индийской компанией – с частной Cadila Pharmaceuticals. Объем совместных инвестиций в проект составит 10 млрд руб. (на первом этапе), до 1,5 млрд руб. вложит РФПИ, писали «Ведомости».
РФПИ был основан в июне 2011 г. для вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Совокупная выручка портфельных компаниях РФПИ по итогам 2023 г. составила 14,5 трлн руб., или 8,5% ВВП России, следует из сообщения фонда.