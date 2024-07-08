РФПИ инвестирует в локализацию производства изделий для гемодиализа Polymed

Polymed, основанная в 1995 г., специализируется на производстве медицинских изделий, применяемых в хирургии, гастроэнтерологии, кардиологии, а также при лечении почечных, онкологических заболеваний. У компании восемь производственных площадок: пять в Индии, еще три в других странах (Италии, КНР и Египте), общий объем выпуска которых составляет до 3 млн единиц медизделий ежедневно.