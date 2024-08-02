Сенаторы одобрили продление упрощенной регистрации иностранных компаний в САР

Согласно документу, статус международной компании предоставляется одновременно с государственной регистрацией в едином государственном реестре юридических лиц при соблюдении, в частности, условия, что иностранное юридическое лицо зарегистрировано или создано не позднее 1 марта 2024 г., при условии что иная дата не установлена правительством РФ.