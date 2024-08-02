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Сенаторы одобрили продление упрощенной регистрации иностранных компаний в САР

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон о продлении до 31 декабря 2025 г. упрощенной перерегистрации иностранных компаний в специальных административных районах (САР).

Согласно документу, статус международной компании предоставляется одновременно с государственной регистрацией в едином государственном реестре юридических лиц при соблюдении, в частности, условия, что иностранное юридическое лицо зарегистрировано или создано не позднее 1 марта 2024 г., при условии что иная дата не установлена правительством РФ.

Также предусматривается снижение минимальной стоимости активов для регистрации международного личного фонда специальных административных районов с 5 млрд до 500 млн руб.

Нововведение призвано способствовать созданию правовых условий для совершенствования корпоративных отношений в условиях масштабной структурной трансформации российской экономики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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