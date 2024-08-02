Сенаторы одобрили продление упрощенной регистрации иностранных компаний в САР
Совет Федерации одобрил закон о продлении до 31 декабря 2025 г. упрощенной перерегистрации иностранных компаний в специальных административных районах (САР).
Согласно документу, статус международной компании предоставляется одновременно с государственной регистрацией в едином государственном реестре юридических лиц при соблюдении, в частности, условия, что иностранное юридическое лицо зарегистрировано или создано не позднее 1 марта 2024 г., при условии что иная дата не установлена правительством РФ.
Также предусматривается снижение минимальной стоимости активов для регистрации международного личного фонда специальных административных районов с 5 млрд до 500 млн руб.
Нововведение призвано способствовать созданию правовых условий для совершенствования корпоративных отношений в условиях масштабной структурной трансформации российской экономики.