ФАС предложила ограничить участие РЖД в капитале компаний на рынке

В 2021 г. правительство России утвердило национальный план развития конкуренции на 2021-2025 гг. Среди задач плана – дерегулирование сфер естественных монополий и отдельных регулируемых сфер деятельности, в которых созданы условия для развития конкуренции, а также обеспечение равных условий деятельности на конкурентных рынках для компаний с государственным участием и организаций частной формы собственности.