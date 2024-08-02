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ФАС предложила ограничить участие РЖД в капитале компаний на рынке

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба предложила ограничить или полностью запретить участие ОАО «РЖД» в капитале компаний, пишет «Интерфакс» со ссылкой на новый федеральный проект «Развитие конкуренции».

«В результате реализации мероприятия хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на конкурентных рынках (операторы, логистические центры, транспортно-экспедиционные компании) с долей участия перевозчика будут отсутствовать», – говорится в тексте описания проекта.

Предполагается, что монополисты либо полностью выйдут из капитала компаний, либо их участие снизится совокупно до 8,5%. ФАС также предложила передать уполномоченному государственному органу контроль над инфраструктурой. Антимонопольная служба и Минэкономразвития не стали комментировать «Интерфаксу» данные предложения.

В 2021 г. правительство России утвердило национальный план развития конкуренции на 2021-2025 гг. Среди задач плана – дерегулирование сфер естественных монополий и отдельных регулируемых сфер деятельности, в которых созданы условия для развития конкуренции, а также обеспечение равных условий деятельности на конкурентных рынках для компаний с государственным участием и организаций частной формы собственности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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