ФАС предложила ограничить участие РЖД в капитале компаний на рынке
«В результате реализации мероприятия хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на конкурентных рынках (операторы, логистические центры, транспортно-экспедиционные компании) с долей участия перевозчика будут отсутствовать», – говорится в тексте описания проекта.
Предполагается, что монополисты либо полностью выйдут из капитала компаний, либо их участие снизится совокупно до 8,5%. ФАС также предложила передать уполномоченному государственному органу контроль над инфраструктурой. Антимонопольная служба и Минэкономразвития не стали комментировать «Интерфаксу» данные предложения.
В 2021 г. правительство России утвердило национальный план развития конкуренции на 2021-2025 гг. Среди задач плана – дерегулирование сфер естественных монополий и отдельных регулируемых сфер деятельности, в которых созданы условия для развития конкуренции, а также обеспечение равных условий деятельности на конкурентных рынках для компаний с государственным участием и организаций частной формы собственности.