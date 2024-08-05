Прокуратура Швейцарии оштрафовала Glencore на $152 млн за подкуп в Африке

«В постановлении о наложении штрафа OAG [офис генпрокурора Швейцарии] заявил, что не установил, что кто-либо из сотрудников Glencore знал о взяточничестве со стороны делового партнера и что Glencore не получила финансовой выгоды от поведения делового партнера», – сообщили в Glencore.