Прокуратура Швейцарии оштрафовала Glencore на $152 млн за подкуп в Африке
Четырехлетнее расследование в отношении швейцарской горнодобывающей компании Glencore окончилось обвинительным заключением. Прокуратура Швейцарии признала компанию виновной в неспособности предотвратить подкуп конголезского должностного лица ее деловым партнером в 2011 г. Glencore пообещала выплатить наложенный на нее штраф в $152 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В постановлении о наложении штрафа OAG [офис генпрокурора Швейцарии] заявил, что не установил, что кто-либо из сотрудников Glencore знал о взяточничестве со стороны делового партнера и что Glencore не получила финансовой выгоды от поведения делового партнера», – сообщили в Glencore.
Также в компании отметили, что параллельное расследование со стороны прокуратуры Нидерландов было завершено после решения швейцарских коллег.
Инцидент, который спровоцировал расследование, произошел более 13 лет назад.
Прокуратура Швейцарии открыла уголовное расследование в отношении Glencore в 2020 г. Дело связано с предполагаемыми случаями коррупции в Демократической Республике Конго, где Glencore добывает медь и кобальт.