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Прокуратура Швейцарии оштрафовала Glencore на $152 млн за подкуп в Африке

Ведомости

Четырехлетнее расследование в отношении швейцарской горнодобывающей компании Glencore окончилось обвинительным заключением. Прокуратура Швейцарии признала компанию виновной в неспособности предотвратить подкуп конголезского должностного лица ее деловым партнером в 2011 г. Glencore пообещала выплатить наложенный на нее штраф в $152 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В постановлении о наложении штрафа OAG [офис генпрокурора Швейцарии] заявил, что не установил, что кто-либо из сотрудников Glencore знал о взяточничестве со стороны делового партнера и что Glencore не получила финансовой выгоды от поведения делового партнера», – сообщили в Glencore.

Также в компании отметили, что параллельное расследование со стороны прокуратуры Нидерландов было завершено после решения швейцарских коллег.

Инцидент, который спровоцировал расследование, произошел более 13 лет назад.

Прокуратура Швейцарии открыла уголовное расследование в отношении Glencore в 2020 г. Дело связано с предполагаемыми случаями коррупции в Демократической Республике Конго, где Glencore добывает медь и кобальт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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