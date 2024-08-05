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FT: Mars планирует купить производителя чипсов Pringles

Ведомости

Корпорация Mars планирует приобрести компанию Kellanova, которая производит чипсы Pringles. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

Сделку могут заключить из-за того, что потребители сокращают расходы после нескольких лет инфляции, отмечается в публикации. В результате цены на многие основные продукты питания превысили допандемийный уровень. В случае, если сделка состоится, она станет одной из крупнейших в секторе продуктов питания за несколько лет.

Рыночная стоимость Kellanova оценивается в $22 млрд. Ее акции выросли на 20% на предварительных торгах 5 августа после новости о возможном приобретении. На прошлой неделе группа повысила прогнозы продаж на весь год после того, как данные о последних доходах превзошли ожидания.

Компания Kellanova была создана в 2023 г. Она производит снеки, такие как Pringles, Cheez-Its и Rice Krispies Treats. FT отмечает, что подобные сделки активизировались по всему миру, достигнув $1,5 трлн в первой половине 2024 г. При этом общая стоимость сделок выросла примерно на пятую часть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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