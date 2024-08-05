FT: Mars планирует купить производителя чипсов Pringles
Корпорация Mars планирует приобрести компанию Kellanova, которая производит чипсы Pringles. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.
Сделку могут заключить из-за того, что потребители сокращают расходы после нескольких лет инфляции, отмечается в публикации. В результате цены на многие основные продукты питания превысили допандемийный уровень. В случае, если сделка состоится, она станет одной из крупнейших в секторе продуктов питания за несколько лет.
Рыночная стоимость Kellanova оценивается в $22 млрд. Ее акции выросли на 20% на предварительных торгах 5 августа после новости о возможном приобретении. На прошлой неделе группа повысила прогнозы продаж на весь год после того, как данные о последних доходах превзошли ожидания.
Компания Kellanova была создана в 2023 г. Она производит снеки, такие как Pringles, Cheez-Its и Rice Krispies Treats. FT отмечает, что подобные сделки активизировались по всему миру, достигнув $1,5 трлн в первой половине 2024 г. При этом общая стоимость сделок выросла примерно на пятую часть.