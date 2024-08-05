FT: Mars планирует купить производителя чипсов Pringles

Сделку могут заключить из-за того, что потребители сокращают расходы после нескольких лет инфляции, отмечается в публикации. В результате цены на многие основные продукты питания превысили допандемийный уровень. В случае, если сделка состоится, она станет одной из крупнейших в секторе продуктов питания за несколько лет.