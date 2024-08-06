ФАС возбудила дело в отношении «Алпин билдинг» за рекламу ипотеки под 0,1%

Уточняется, что Закон о рекламе содержит требование об указании в рекламе кредитов и займов сведений, предусмотренных Законом о потребительском кредите. Согласно ему, рекламодатель должен указывать информацию о диапазоне значений полной стоимости кредита до упоминания о процентных ставках, а шрифт должен быть не меньше шрифта, которым указана ставка.