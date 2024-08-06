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ФАС возбудила дело в отношении «Алпин билдинг» за рекламу ипотеки под 0,1%

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении строительной компании «Алпин билдинг» за рекламу ипотеки, размещенную на сервисе «Яндекс.Директ», сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рекламе сообщалась привлекательная для потребителя информация – “Распродажа квартир в Москве от застройщика! Ипотека 0,1%”», – говорится в сообщении.

Уточняется, что Закон о рекламе содержит требование об указании в рекламе кредитов и займов сведений, предусмотренных Законом о потребительском кредите. Согласно ему, рекламодатель должен указывать информацию о диапазоне значений полной стоимости кредита до упоминания о процентных ставках, а шрифт должен быть не меньше шрифта, которым указана ставка.

ООО «Яндекс», на сервисе которого была распространена реклама, привлечен к рассмотрению дела как заинтересованное лицо.

В феврале ФАС возбудила дело против «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы услуг по написанию выпускных работ. По данным службы, в поисковой системе «Яндекса» распространялась реклама организации «Work 5», которая предоставляла услуги по написанию работ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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