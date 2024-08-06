ФАС возбудила дело в отношении «Алпин билдинг» за рекламу ипотеки под 0,1%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении строительной компании «Алпин билдинг» за рекламу ипотеки, размещенную на сервисе «Яндекс.Директ», сообщили в пресс-службе ведомства.
«В рекламе сообщалась привлекательная для потребителя информация – “Распродажа квартир в Москве от застройщика! Ипотека 0,1%”», – говорится в сообщении.
Уточняется, что Закон о рекламе содержит требование об указании в рекламе кредитов и займов сведений, предусмотренных Законом о потребительском кредите. Согласно ему, рекламодатель должен указывать информацию о диапазоне значений полной стоимости кредита до упоминания о процентных ставках, а шрифт должен быть не меньше шрифта, которым указана ставка.
ООО «Яндекс», на сервисе которого была распространена реклама, привлечен к рассмотрению дела как заинтересованное лицо.
В феврале ФАС возбудила дело против «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы услуг по написанию выпускных работ. По данным службы, в поисковой системе «Яндекса» распространялась реклама организации «Work 5», которая предоставляла услуги по написанию работ.