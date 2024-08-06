РБК: кабмин не разрешил Efes купить долю в российском предприятии AB InBev Efes

В декабре 2023 г. сообщалось, что Anheuser-Busch InBev согласилась продать свою долю в российском совместном предприятии партнеру – турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes, которая стала бы единственным владельцем бизнеса. Было условлено, что AB InBev не получит никаких авансовых платежей, но может рассчитывать на компенсацию позже, в зависимости от того, насколько успешно будет работать бизнес. По данным Международной аудиторско-консалтинговой корпорации (KPMG), компания оценивалась в $1,1-1,3 млрд. О планах по продаже доли AB InBev объявила в 2022 г. присоединившись к глобальному движению по выходу из России.