РБК: кабмин не разрешил Efes купить долю в российском предприятии AB InBev Efes
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций отказала Efes Breweries International BV, посредством которой работает турецкий производитель пива Anadolu Efes, в покупке у бельгийской Anheuser-Busch InBev доли в российском совместном предприятии AB InBev Efes. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника.
Причины отказа не называются. В Anadolu Efes агентству заявили, что сделка подлежит обязательному согласованию регулирующих органов и российского правительства, было отмечено, что «этот процесс продолжается». В турецкой компании добавили, что бизнес в России продолжает работать в обычном режиме под руководством Anadolu Efes.
В декабре 2023 г. сообщалось, что Anheuser-Busch InBev согласилась продать свою долю в российском совместном предприятии партнеру – турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes, которая стала бы единственным владельцем бизнеса. Было условлено, что AB InBev не получит никаких авансовых платежей, но может рассчитывать на компенсацию позже, в зависимости от того, насколько успешно будет работать бизнес. По данным Международной аудиторско-консалтинговой корпорации (KPMG), компания оценивалась в $1,1-1,3 млрд. О планах по продаже доли AB InBev объявила в 2022 г. присоединившись к глобальному движению по выходу из России.
AB InBev Efes была создана в ходе объединения активов бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes на территории России в 2018 г. Это одна из крупнейших в России пивоваренных компаний. Под ее управлением в РФ находятся 11 заводов, где выпускают пиво «Старый мельник», «Клинское», Gold Mine Beer, Essa и др.