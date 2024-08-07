Продажи услуг стоматологов выросли на 20% за полгода
Продажи стоматологических услуг выросли на 20% с января по июнь 2024 г., достигнув 263 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование DentalData.
Средний чек за услуги стоматолога вырос до 7600 руб. (на 11%). По информации DentalData, с начала года участились обращения в частные стоматологические клиники, чему способствует увеличение реально располагаемых доходов россиян. Согласно данным Росстата, этот показатель увеличился в первой половине 2023 г. на 8,1% в годовом исчислении.
Люди старшего возраста пользовались услугами протезирования, молодые пациенты тратили средства на чистку и профилактику зубов. Кроме того, отмечен рост популярности брекет-систем и элайнеров.
По словам директора Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Ларисы Попович, на показатели рынка мог также повлиять рост стоимости услуг, в частности, из-за удорожания материалов. Среди факторов, приводящих к росту востребованности услуг стоматологов, также называются влияющее на показатели заболеваемости ухудшение экологии, повышенная забота о здоровье, недоступность ряда услуг по системе обязательного медицинского страхования.
В марте сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта, уточняющего понятия медицинской услуги и медицинской помощи. По словам одного из авторов законопроекта, сенатора Андрея Турчака, термин «медуслуга» приравнивает миссию по спасению жизни и здоровья людей к гражданско-правовой норме «возмездного оказания услуг», что подводит деятельность медработников под «Закон о защите прав потребителей». В результате доктора попадают на скамью подсудимых не за совершение реальных врачебных ошибок, а за якобы умышленное несоблюдение требований безопасности к оказанию медицинской услуги. Поправки призваны защитить права медиков и повысить престиж профессии.