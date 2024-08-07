Продажи услуг стоматологов выросли на 20% за полгода

В марте сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта, уточняющего понятия медицинской услуги и медицинской помощи. По словам одного из авторов законопроекта, сенатора Андрея Турчака, термин «медуслуга» приравнивает миссию по спасению жизни и здоровья людей к гражданско-правовой норме «возмездного оказания услуг», что подводит деятельность медработников под «Закон о защите прав потребителей». В результате доктора попадают на скамью подсудимых не за совершение реальных врачебных ошибок, а за якобы умышленное несоблюдение требований безопасности к оказанию медицинской услуги. Поправки призваны защитить права медиков и повысить престиж профессии.