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Продажи услуг стоматологов выросли на 20% за полгода

Ведомости

Продажи стоматологических услуг выросли на 20% с января по июнь 2024 г., достигнув 263 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование DentalData.

Средний чек за услуги стоматолога вырос до 7600 руб. (на 11%). По информации DentalData, с начала года участились обращения в частные стоматологические клиники, чему способствует увеличение реально располагаемых доходов россиян. Согласно данным Росстата, этот показатель увеличился в первой половине 2023 г. на 8,1% в годовом исчислении.

Люди старшего возраста пользовались услугами протезирования, молодые пациенты тратили средства на чистку и профилактику зубов. Кроме того, отмечен рост популярности брекет-систем и элайнеров.

По словам директора Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Ларисы Попович, на показатели рынка мог также повлиять рост стоимости услуг, в частности, из-за удорожания материалов. Среди факторов, приводящих к росту востребованности услуг стоматологов, также называются влияющее на показатели заболеваемости ухудшение экологии, повышенная забота о здоровье, недоступность ряда услуг по системе обязательного медицинского страхования.

В марте сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта, уточняющего понятия медицинской услуги и медицинской помощи. По словам одного из авторов законопроекта, сенатора Андрея Турчака, термин «медуслуга» приравнивает миссию по спасению жизни и здоровья людей к гражданско-правовой норме «возмездного оказания услуг», что подводит деятельность медработников под «Закон о защите прав потребителей». В результате доктора попадают на скамью подсудимых не за совершение реальных врачебных ошибок, а за якобы умышленное несоблюдение требований безопасности к оказанию медицинской услуги. Поправки призваны защитить права медиков и повысить престиж профессии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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