Mars достиг соглашения о покупке производителя чипсов Pringles
Корпорация Mars достигла соглашения о покупке компании Kellanova, которая производит чипсы Pringles. Это следует из пресс-релиза Mars на официальном сайте.
«Mars Incorporated и Kellanova объявили о заключении окончательного соглашения, в соответствии с которым Mars согласилась приобрести Kellanova», – говорится в пресс-релизе.
Общая стоимость компании – $35,9 млрд. Mars заплатит $83,5 за акцию Kellanova, что на 44% выше средней стоимости бумаг последней компании за последние 30 дней. В сделку включены все бренды и активы Kellanova. Чтобы завершить ее, необходимо одобрение акционеров компании и регулирующих органов. Компании надеются сделать это в первом полугодии 2025 г.
В начале августа газета Financial Times писала, что подобные сделки между компаниями активизировались по всему миру, общий объем рынка слияний и поглощений достиг $1,5 трлн в первой половине 2024 г. При этом совокупная стоимость сделок выросла примерно на пятую часть. До приобретения рыночная стоимость Kellanova оценивалась в $22 млрд. Компания производит снеки, такие как Pringles, Cheez-Its и Rice Krispies Treats.