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Mars достиг соглашения о покупке производителя чипсов Pringles

Ведомости

Корпорация Mars достигла соглашения о покупке компании Kellanova, которая производит чипсы Pringles. Это следует из пресс-релиза Mars на официальном сайте.

«Mars Incorporated и Kellanova объявили о заключении окончательного соглашения, в соответствии с которым Mars согласилась приобрести Kellanova», – говорится в пресс-релизе.

Общая стоимость компании – $35,9 млрд. Mars заплатит $83,5 за акцию Kellanova, что на 44% выше средней стоимости бумаг последней компании за последние 30 дней. В сделку включены все бренды и активы Kellanova. Чтобы завершить ее, необходимо одобрение акционеров компании и регулирующих органов. Компании надеются сделать это в первом полугодии 2025 г.

В начале августа газета Financial Times писала, что подобные сделки между компаниями активизировались по всему миру, общий объем рынка слияний и поглощений достиг $1,5 трлн в первой половине 2024 г. При этом совокупная стоимость сделок выросла примерно на пятую часть. До приобретения рыночная стоимость Kellanova оценивалась в $22 млрд. Компания производит снеки, такие как Pringles, Cheez-Its и Rice Krispies Treats.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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