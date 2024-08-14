Mars достиг соглашения о покупке производителя чипсов Pringles

В начале августа газета Financial Times писала, что подобные сделки между компаниями активизировались по всему миру, общий объем рынка слияний и поглощений достиг $1,5 трлн в первой половине 2024 г. При этом совокупная стоимость сделок выросла примерно на пятую часть. До приобретения рыночная стоимость Kellanova оценивалась в $22 млрд. Компания производит снеки, такие как Pringles, Cheez-Its и Rice Krispies Treats.