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«Ситилинк» на 7% снизил цены на ряд товаров по предложению ФАС

Ведомости

Онлайн-магазин электроники и бытовой техники «Ситилинк» снизил стоимость ряда товаров в среднем на 7% от среднерозничной цены по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В частности, уменьшилась цена на канцелярию и аксессуары для школы, сообщает пресс-служба ведомства.

Магазин снизил цены на 160 позиций из 60 категорий продукции. Офисные полки стали дешевле на 49%, художественные краски – на 41%, тетради и блокноты – на 35%, принтеры и МФУ – на 27%, компьютерные столы – на 24%. Скидка на встраиваемые электрические панели составит 23%, на планшетные компьютеры – 20%, а стоимость ноутбуков снизилась на 19%.

Сниженные цены будут действовать до 22 сентября с возможностью продления. По данным ведомства, «Ситилинк» планирует поддерживать список акционных товаров в максимальном соответствии с покупательским спросом.

В ФАС напомнили, что фиксирование розничных цен на отдельные позиции товаров сетей «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо» и «ДНС» в 2023 г. помогло предотвратить рост стоимости бытовой техники и электроники. В ведомстве полагают, что в этом году такая практика позволит сделать востребованные товары более доступными для потребителей.

«Служба проконтролирует соблюдение принятых «Ситилинком» добровольных обязательств», – сообщили в ФАС.

13 августа сообщалось, что «DNS», «М.Видео» и «Ситилинк» выразили готовность ограничить цены на бытовую технику и электронику по предложению ФАС. Было отмечено, что соблюдение принципов ответственного ценообразования окажет положительное влияние на рынок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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