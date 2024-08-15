«Ситилинк» на 7% снизил цены на ряд товаров по предложению ФАС

В ФАС напомнили, что фиксирование розничных цен на отдельные позиции товаров сетей «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо» и «ДНС» в 2023 г. помогло предотвратить рост стоимости бытовой техники и электроники. В ведомстве полагают, что в этом году такая практика позволит сделать востребованные товары более доступными для потребителей.