«Ситилинк» на 7% снизил цены на ряд товаров по предложению ФАС
Онлайн-магазин электроники и бытовой техники «Ситилинк» снизил стоимость ряда товаров в среднем на 7% от среднерозничной цены по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В частности, уменьшилась цена на канцелярию и аксессуары для школы, сообщает пресс-служба ведомства.
Магазин снизил цены на 160 позиций из 60 категорий продукции. Офисные полки стали дешевле на 49%, художественные краски – на 41%, тетради и блокноты – на 35%, принтеры и МФУ – на 27%, компьютерные столы – на 24%. Скидка на встраиваемые электрические панели составит 23%, на планшетные компьютеры – 20%, а стоимость ноутбуков снизилась на 19%.
Сниженные цены будут действовать до 22 сентября с возможностью продления. По данным ведомства, «Ситилинк» планирует поддерживать список акционных товаров в максимальном соответствии с покупательским спросом.
В ФАС напомнили, что фиксирование розничных цен на отдельные позиции товаров сетей «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо» и «ДНС» в 2023 г. помогло предотвратить рост стоимости бытовой техники и электроники. В ведомстве полагают, что в этом году такая практика позволит сделать востребованные товары более доступными для потребителей.
«Служба проконтролирует соблюдение принятых «Ситилинком» добровольных обязательств», – сообщили в ФАС.
13 августа сообщалось, что «DNS», «М.Видео» и «Ситилинк» выразили готовность ограничить цены на бытовую технику и электронику по предложению ФАС. Было отмечено, что соблюдение принципов ответственного ценообразования окажет положительное влияние на рынок.