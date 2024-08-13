Торговые сети поддержали предложение ФАС по ограничению цен на электронику
Пресс-служба группы «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что в ближайшее время подготовит перечень товаров, цены на которые будут зафиксированы с конца августа до конца сентября.
Представитель DNS также заявил о планах составить список товаров. Период заморозки цен запланирован с даты согласования до 30 сентября с возможной пролонгацией, уточнили в компании.
В пресс-службе «Ситилинка» отметили, что ознакомились с предложением ФАС. Ритейлер поддержал инициативу ведомства и готовит перечень товаров, на которые снизит цены.
13 августа ФАС предложила торговым сетям добровольно ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику, которая пользуется спросом.
Соблюдение принципов ответственного ценообразования окажет положительное влияние на рынок. Подобная практика также позволяет повысить доступность востребованных товаров, отметили в ведомстве. Там напомнили, что в прошлом году компании добровольно обязались ограничить цены, что позволило предотвратить возможный рост стоимости бытовой техники и электроники.