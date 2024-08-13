Торговые сети поддержали предложение ФАС по ограничению цен на электронику

Соблюдение принципов ответственного ценообразования окажет положительное влияние на рынок. Подобная практика также позволяет повысить доступность востребованных товаров, отметили в ведомстве. Там напомнили, что в прошлом году компании добровольно обязались ограничить цены, что позволило предотвратить возможный рост стоимости бытовой техники и электроники.