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Торговые сети поддержали предложение ФАС по ограничению цен на электронику

Ведомости

Торговые сети «DNS», «М.Видео» и «Ситилинк» выразили готовность ограничить цены на бытовую технику и электронику по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщили ТАСС представители компаний.

Пресс-служба группы «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что в ближайшее время подготовит перечень товаров, цены на которые будут зафиксированы с конца августа до конца сентября.

Представитель DNS также заявил о планах составить список товаров. Период заморозки цен запланирован с даты согласования до 30 сентября с возможной пролонгацией, уточнили в компании.

В пресс-службе «Ситилинка» отметили, что ознакомились с предложением ФАС. Ритейлер поддержал инициативу ведомства и готовит перечень товаров, на которые снизит цены.

13 августа ФАС предложила торговым сетям добровольно ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику, которая пользуется спросом.

Соблюдение принципов ответственного ценообразования окажет положительное влияние на рынок. Подобная практика также позволяет повысить доступность востребованных товаров, отметили в ведомстве. Там напомнили, что в прошлом году компании добровольно обязались ограничить цены, что позволило предотвратить возможный рост стоимости бытовой техники и электроники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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