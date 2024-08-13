ФАС предложила торговым сетям добровольно ограничить цены на электронику

Отмечается, что соблюдение принципов ответственного ценообразования окажет положительное влияние на рынок. Подобная практика также позволяет повысить доступность востребованных товаров, подчеркнули в ведомстве. Там напомнили, что в прошлом году торговые сети добровольно обязались ограничить цены, что позволило предотвратить возможный рост стоимости бытовой техники и электроники.