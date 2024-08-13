ФАС предложила торговым сетям добровольно ограничить цены на электронику

ФАС предложила торговым сетям добровольно ограничить цены на электроникуСети поддержали предложение регулятора
Отмечается, что соблюдение принципов ответственного ценообразования окажет положительное влияние на рынок. Подобная практика также позволяет повысить доступность востребованных товаров, подчеркнули в ведомстве. Там напомнили, что в прошлом году торговые сети добровольно обязались ограничить цены, что позволило предотвратить возможный рост стоимости бытовой техники и электроники.
«ФАС России также напоминает участникам рынка о важности соблюдения принципов ответственного ценообразования и недопущения необоснованного роста цен», – отметили в пресс-службе.
В августе 2023 г. группа «М.Видео-Эльдорадо» заморозила цены на 30 категорий бытовой техники на уровне цен июля на фоне изменений курса рубля. В перечень техники вошли ряд брендов ноутбуков, мобильных телефонов, холодильников, духовок, блендеров, мясорубок, телевизоров, стиральных машин и др.