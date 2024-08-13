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ФАС предложила торговым сетям добровольно ограничить цены на электронику

Сети поддержали предложение регулятора
Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила торговым сетям «DNS», «М.Видео» и «Ситилинк» добровольно ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику, которая пользуется спросом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что соблюдение принципов ответственного ценообразования окажет положительное влияние на рынок. Подобная практика также позволяет повысить доступность востребованных товаров, подчеркнули в ведомстве. Там напомнили, что в прошлом году торговые сети добровольно обязались ограничить цены, что позволило предотвратить возможный рост стоимости бытовой техники и электроники.

«ФАС России также напоминает участникам рынка о важности соблюдения принципов ответственного ценообразования и недопущения необоснованного роста цен», – отметили в пресс-службе.

Представили компаний «DNS», «М.Видео» и «Ситилинк» сообщили о готовности ограничить цены на бытовую технику и электронику по инициативе ФАС. Торговые сети подготовят перечень товаров, цены на которые будут заморожены.

В августе 2023 г. группа «М.Видео-Эльдорадо» заморозила цены на 30 категорий бытовой техники на уровне цен июля на фоне изменений курса рубля. В перечень техники вошли ряд брендов ноутбуков, мобильных телефонов, холодильников, духовок, блендеров, мясорубок, телевизоров, стиральных машин и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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