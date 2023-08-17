ФАС сообщила о заморозке цен на бытовую технику «М.Видео-Эльдорадо» из-за курса рубля
Группа «М.Видео-Эльдорадо» заморозила цены на 30 категорий бытовой техники на уровне цен июля на фоне изменений курса рубля. Об этом сообщила ФАС.
«С 17 августа группа “М.Видео-Эльдорадо” зафиксировала цены на бытовую технику и электронику из начального и среднего ценовых сегментов в категориях повседневного использования», – сказано в сообщении регулятора.
Уточняется, что эта мера будет действовать в течение двух месяцев как в розничных магазинах, так и на сайте. ФАС проконтролирует выполнение обязательств ритейлера.
В компании уточнили, что в перечень техники, цены на которую были заморожены, вошли некоторые бренды ноутбуков, мобильных телефонов, холодильников, духовок, блендеров, мясорубок, телевизоров, стиральных машин и др.
Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 111 руб. Однако на фоне повышения ключевой ставки на 3,5 п. п. до 12% рубль перешел к росту. В ходе торгов 17 августа курс доллара опустился ниже 93 руб., курс евро – ниже 101 руб. впервые с 2 августа.