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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 93 рублей, евро – ниже 101 рубля

Ведомости

В ходе торгов на Мосбирже курс доллара опустился ниже 93 руб., курс евро – ниже 101 руб. впервые со 2 августа, следует из данных торгов.

По состоянию на 12:54 мск доллар торговался по 92,8525 руб. (-1,91%), евро – по 101,015 руб. (-2,12%). К 12:56 мск евро опустился до 100,975 руб. (-2,21%). На открытии торгов курс евро снизился на 20,25 копейки и составил 103 руб. Курс доллара рос к рублю на 6,75 копейки и составил 94,73 руб.

Рубль укрепляется на фоне повышения ключевой ставки на 3,5 п. п. до 12%. Такое решение ЦБ принял 15 августа из-за усиления инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Плановое заседание пройдет 15 сентября.

Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 111 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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