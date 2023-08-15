ЦБ повысил ставку до 12%Эффект на курс будет разовым, а долгосрочное влияние обеспечит лишь усиление контроля финпотоков
Совет директоров Банка России по итогам внеочередного заседания 15 августа повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п. на заседании 25 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых. Опрошенные «Ведомостями» аналитики ожидали повышения ставки на 1–6,5 п. п. до 9,5-15%, связывая это с отвесным падением курса национальной валюты.
В пресс-релизе по итогам заседания регулятор объяснил повышение ставки попыткой ограничить риски для ценовой стабильности. «Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания», – говорится в публикации.
По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%, пишет ЦБ в релизе. В дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 4% в 2024 г., продолжает регулятор.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, также пишет регулятор. ЦБ сохраняет прогноз по возвращению инфляции к цели в 4% в 2024 г.
О проведении сегодняшнего заседания совета директоров регулятор объявил лишь накануне вечером на фоне резкого ослабления курса рубля. В понедельник, 14 августа, на торгах на Мосбирже нацвалюта опустилась до отметки 101 руб. за доллар и 111 руб. за евро впервые с 23 марта 2022 г. Курс резко развернулся после объявления ЦБ о проведении внеочередного заседания совета директоров по ставке. По данным на 8:37 мск доллар на бирже стоит 96,2 руб., евро – 105 руб., юань – 13,16 руб. С начала августа курс доллара к рублю увеличился на 5%, евро – на 4,2%, юаня – на 2,8%. С начала года американская валюта подорожала к российской на 37,6%, европейская – на 41,3%, китайская – на 32,8%.
Анонс заседания, а не принятие решения день в день дает сигнал участникам рынка, которые начали делать ставки на ослабление рубля и добавлять спрос на валюту, что это стратегия принесет убытки, говорил накануне старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе на импорт, объяснял главный аналитик банка Михаил Васильев. Также рост доходностей по депозитам и облигациям увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на нацвалюту, отмечает он.
Коныгин полагает, что заметное укрепление рубля (от 5 руб.) может произойти при повышении ключевой ставки до 15% и выше. Менее значительное повышение не сможет остановить спекулянтов, поскольку на рынке присутствует стабильный спрос на импорт со стороны крупного бизнеса и государства, уверен экономист: частные игроки перестают импортировать товары при таком слабом курсе рубля.
В БКС ждали, что ЦБ поднимет ставку до 9,5-10%. Чрезмерное повышение не требуется, так как нет рисков финансовой стабильности, как это было в феврале 2022 г. (тогда ставка была поднята с 9,5% до 20%), говорил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС мир инвестиций» Василий Карпунин. В «Цифра брокере» ожидали роста ставки до 10%, в Промсвязьбанке – до 10–10,5%, в Совкомбанке – до 10-13%.
Повышение ставки на внеочередном заседании ЦБ может помочь частично отыграть ситуацию с рублем назад, но эффект будет носить разовый характер, отмечал эксперт объединения экономистов «Новый курс» (New Deal) Даниил Григорьев. Если власти продолжают исходить из того, что курс рубля обязательно должен оставаться плавающим, то без нормального контроля финансовых потоков этого не достичь, подчеркнул он.
ЦБ с начала июля в качестве главной причины ослабления курса приводил спад экспорта и повышение импорта. «Мы по-прежнему считаем решающим фактором (ослабления курса. – «Ведомости») то, что происходит в части экспорта и импорта товаров и услуг», – говорил 11 августа заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. С его точки зрения, поступление экспортной выручки на российский рынок происходит сейчас с задержкой, тогда как импорт растет. Помимо этого увеличивается денежная масса. Иными словами, объем доступной для оплаты импорта валюты по отношению к рублевой массе падает, в результате чего возникает перекос, курс слабеет, пояснял Заботкин.
В понедельник, 14 августа, помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин возложил ответственность за девальвацию рубля на ЦБ и обвинил его в слишком мягкой денежно-кредитной политике. «В интересах российской экономики сильный рубль», – резюмировал чиновник.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики считают спад экспорта и рост импорта неубедительной причиной ослабления курса отечественной валюты. Снижение торгового баланса скорее следствие избыточно мягкой денежной и бюджетной политики, отметил экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.
Основная проблема курс рубля – давление по финансовому счету через отток капитала, также считает экономист, автор Telegram-канала Spydell finance Павел Рябов. С начала 2022 г. и по II квартал 2023 г. погашение обязательств перед нерезидентами составило свыше $135 млрд, и примерно на сопоставимую величину увеличиваются финансовые активы резидентов в иностранной валюте.
Экономист Газпромбанка Павел Бирюков оценивает скорость оттока капитала в российской экономике в $3–4 млрд в месяц. Отток формируется разными способами: «недопереведением» валютной выручки экспортерами, конвертацией валютных кредитов в рублевые, выводом средств населения, ростом спроса на валюту со стороны дружественных нерезидентов и сохраняющимися продажами российских активов недружественными нерезидентами, перечислил эксперт.