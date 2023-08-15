ЦБ повысил ставку до 12%

О проведении сегодняшнего заседания совета директоров регулятор объявил лишь накануне вечером на фоне резкого ослабления курса рубля. В понедельник, 14 августа, на торгах на Мосбирже нацвалюта опустилась до отметки 101 руб. за доллар и 111 руб. за евро впервые с 23 марта 2022 г. Курс резко развернулся после объявления ЦБ о проведении внеочередного заседания совета директоров по ставке. По данным на 8:37 мск доллар на бирже стоит 96,2 руб., евро – 105 руб., юань – 13,16 руб. С начала августа курс доллара к рублю увеличился на 5%, евро – на 4,2%, юаня – на 2,8%. С начала года американская валюта подорожала к российской на 37,6%, европейская – на 41,3%, китайская – на 32,8%.