Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставкеНа этом фоне курс доллара упал ниже 100 рублей, курс евро – ниже 111 рублей
15 августа состоится внеочередное заседание совета директоров Банка России по вопросу о ключевой ставке. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Во вторник, 15 августа 2023 г., состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», – говорится в сообщении.
Пресс-релиз по итогам заседания будет опубликован в 10:30 по мск. Согласно календарю, следующее заседание по ключевой ставке изначально было запланировано на 15 сентября.
14 августа курс доллара на Мосбирже превысил 100 руб., а евро – 111 руб. впервые с 23 марта. После сообщения регулятора о внеочередном заседании по ключевой ставке доллар упал ниже 100 руб. – до 99,52 руб. по состоянию на 17:26 по мск. Курс евро показал аналогичную динамику. На 17:26 по мск европейская валюта торговалась на уровне 108,5 руб.
На фоне ослабления рубля 14 августа в ЦБ допустили повышение ключевой ставки в будущем с целью ужесточить денежно-кредитную политику и вернуть инфляцию к цели в 4% в 2024 г. Регулятор исключил угрозы финансовой стабильности для России.
По оценкам экономистов, ЦБ может поднять ставку как до 10%, так и до 15%.
Банк России повысит ставку на 1 или 1,5 п. п. до 9,5-10%, полагают в БКС. Чрезмерное повышение не требуется, так как нет рисков финансовой стабильности, как это было в феврале 2022 г., говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Кроме того, ЦБ сможет взять паузу на месяц (очередное заседание запланировано на 15 сентября), оценить ситуацию и, если нужно, вновь поднять ставку в сентябре, добавляет он. Если исходить из прежних реалий (до геополитической напряженности), то для приостановки девальвации ставку нужно поднять до 10%, отмечает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов: сейчас сложно сказать, поможет это или нет.
Прогноз аналитиков Промсвязьбанка по ставке – 10–10,5%. В Совкомбанке полагают, что ЦБ будет рассматривать повышение с 8,5 до 10-13%, но сами склоняются к уровню 12%, говорит главный аналитик банка Михаил Васильев. Заметное укрепление рубля (от 5 руб.) может произойти при повышении ключевой ставки до 15% и выше, считают в инвестбанке «Синара». Менее значительные повышения не смогут остановить спекулянтов, поскольку на рынке присутствует стабильный спрос на импорт со стороны крупного бизнеса и государства, уверен старший экономист «Синары» Сергей Коныгин: частные игроки перестают импортировать товары при таком слабом курсе рубля.
Таким заявлением регулятор дает сигнал рыночным участникам, которые начали делать ставки на ослабление рубля и добавлять спрос на валюту, что это стратегия принесет убытки, говорит Коныгин. Анонс заседания, а не принятие решения день в день может указывать, что в ЦБ хотят дать четкую и подробную коммуникацию рынку, говорит Карпунин.
В текущей ситуации нужно охлаждать спрос на импорт, оказывая давление на кредитование, отмечает Коныгин: это в том числе могло бы помочь остановить волну ослабления рубля. Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе на импорт, добавляет Васильев. Кроме этого, рост доходностей по депозитам и облигациям увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на нацвалюту, отмечает он.
9 августа заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин сообщил, что ключевая ставка может быть повышена уже на следующем заседании совета директоров. Ставка останется неизменной при условии реализации «каких-то дезинфляционных рисков», которые на сегодняшний день не наблюдаются, пояснил Заботкин. Он добавил, что все предпосылки указывают на «большую долю вероятности», что потребуется «более чем одно лишь июльское повышение».
21 июля совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. Это первое повышение с сентября 2022 г., когда ЦБ опустил ставку на 0,5 п. п. до 7,5%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила повышение ставки стремлением вернуть инфляцию к уровню в 4%. При этом она допустила дальнейшее повышение ставки.
Повышение ключевой ставки в июле прокомментировал президент Владимир Путин. Он отметил, что ЦБ был вынужден повысить ключевую ставку до 8,5% из-за тенденций, связанных с разогревом инфляции.
В проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024–2026 гг. говорилось, что регулятор рассчитывает на возвращение к 2026 г. в базовом сценарии ключевой ставки в долгосрочный нейтральный диапазон, оцениваемый в 5,5–6,5% годовых.