Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

Банк России повысит ставку на 1 или 1,5 п. п. до 9,5-10%, полагают в БКС. Чрезмерное повышение не требуется, так как нет рисков финансовой стабильности, как это было в феврале 2022 г., говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Кроме того, ЦБ сможет взять паузу на месяц (очередное заседание запланировано на 15 сентября), оценить ситуацию и, если нужно, вновь поднять ставку в сентябре, добавляет он. Если исходить из прежних реалий (до геополитической напряженности), то для приостановки девальвации ставку нужно поднять до 10%, отмечает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов: сейчас сложно сказать, поможет это или нет.