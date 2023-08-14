Курс евро превысил 111 рублей
Курс евро поднялся в ходе торгов на Мосбирже выше 111 руб. впервые с 23 марта 2022 г. Он вырос на 2,41%, до дневного максимума 111,32 руб. По состоянию на 13:05 мск его стоимость составила 111,15 руб. (+2,38%).
Стоимость доллара превысила 101 руб. В ходе торгов 14 августа он вырос на 2,22%, до дневного максимума 101,64 руб. По состоянию на 13:10 мск стоимость валюты составляла 101,3 руб. (+1,94%).
14 августа помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время курс рубля нормализуется, поскольку российской экономике выгоден сильный курс национальной валюты. По его словам, при низком курсе рубля реальные доходы населения падают, а структурная перестройка экономики осложняется.
11 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин исключил риски для финансовой стабильности России из-за ослабления рубля. По словам министра финансов Антона Силуанова, ослабление рубля связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.