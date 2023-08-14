Газета
Инвестиции

Курс евро превысил 111 рублей

Ведомости

Курс евро поднялся в ходе торгов на Мосбирже выше 111 руб. впервые с 23 марта 2022 г. Он вырос на 2,41%, до дневного максимума 111,32 руб. По состоянию на 13:05 мск его стоимость составила 111,15 руб. (+2,38%).

Стоимость доллара превысила 101 руб. В ходе торгов 14 августа он вырос на 2,22%, до дневного максимума 101,64 руб. По состоянию на 13:10 мск стоимость валюты составляла 101,3 руб. (+1,94%).

14 августа помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время курс рубля нормализуется, поскольку российской экономике выгоден сильный курс национальной валюты. По его словам, при низком курсе рубля реальные доходы населения падают, а структурная перестройка экономики осложняется. 

11 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин исключил риски для финансовой стабильности России из-за ослабления рубля. По словам министра финансов Антона Силуанова, ослабление рубля связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.

 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных