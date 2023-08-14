Орешкин заявил, что в ближайшее время курс доллара нормализуется
В ближайшее время курс рубля нормализуется, поскольку российской экономике выгоден сильный курс. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин, его колонка опубликована на сайте ТАСС.
«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики – сильный рубль», – подчеркнул Орешкин.
Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. В ходе торгов 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 100 руб., евро – 110 руб. Китайский юань торговался выше 13,8 руб. По состоянию на 10:13 мск, доллар торговался по 100,6675 руб. (+1,24%), евро – по 110,145 руб. (+1,26%), юань – по 13,841 руб. (+1,07%).
По данным ЦБ, с начала года реальный эффективный курс рубля (к корзине валют основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) снизился на 26,4%. За первые семь месяцев этого года снижение рубля к доллару составило 27,5%, а к евро – 29,9%.
11 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин исключил Риски для финансовой стабильности России из-за ослабления рубля. По его словам, решающим фактором, влияющим на динамику курса рубля, является ситуация с экспортом и импортом товаров и услуг. В частности, он обратил внимание на снижение стоимостных объемов экспортов при росте стоимостного объема импорта. Заботкин также напомнил, что ослабление нацвалюты может происходить в случае увеличения внутреннего спроса в рублевом выражении даже при неизменных объемах экспорта и импорта в долларовом выражении.