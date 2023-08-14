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Финансы

Орешкин заявил, что в ближайшее время курс доллара нормализуется

Ведомости

В ближайшее время курс рубля нормализуется, поскольку российской экономике выгоден сильный курс. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин, его колонка опубликована на сайте ТАСС.

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики – сильный рубль», – подчеркнул Орешкин.

Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. В ходе торгов 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 100 руб., евро – 110 руб. Китайский юань торговался выше 13,8 руб. По состоянию на 10:13 мск, доллар торговался по 100,6675 руб. (+1,24%), евро – по 110,145 руб. (+1,26%), юань – по 13,841 руб. (+1,07%). 

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По данным ЦБ, с начала года реальный эффективный курс рубля (к корзине валют основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) снизился на 26,4%. За первые семь месяцев этого года снижение рубля к доллару составило 27,5%, а к евро – 29,9%.

11 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин исключил Риски для финансовой стабильности России из-за ослабления рубля. По его словам, решающим фактором, влияющим на динамику курса рубля, является ситуация с экспортом и импортом товаров и услуг. В частности, он обратил внимание на снижение стоимостных объемов экспортов при росте стоимостного объема импорта. Заботкин также напомнил, что ослабление нацвалюты может происходить в случае увеличения внутреннего спроса в рублевом выражении даже при неизменных объемах экспорта и импорта в долларовом выражении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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