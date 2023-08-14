Орешкин назвал основную причину ослабления рубля

По словам Орешкина, ключевую роль в ускорении инфляции сыграло кредитование компаний и населения. Помощник президента обратил внимание на то, что размеры выданных кредитов (9,5 трлн руб. – компаниям и 3,3 трлн руб. – потребителям) значительно превышают объем дефицита бюджета бюджетной системы, который «с начала года составил всего 1,5 трлн руб.».