Орешкин назвал основную причину ослабления рубля
Основная причина ослабления курса рубля связана с мягкой денежно-кредитной политикой. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин, его колонка опубликована на сайте ТАСС.
«Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции – мягкая денежно-кредитная политика. Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время и обеспечить снижение темпов кредитования до устойчивых уровней», – сказал он.
По словам Орешкина, ключевую роль в ускорении инфляции сыграло кредитование компаний и населения. Помощник президента обратил внимание на то, что размеры выданных кредитов (9,5 трлн руб. – компаниям и 3,3 трлн руб. – потребителям) значительно превышают объем дефицита бюджета бюджетной системы, который «с начала года составил всего 1,5 трлн руб.».
Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. В ходе торгов 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 100 руб., евро – 110 руб. Китайский юань торговался выше 13,7 руб.
Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что ослабление рубля связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.