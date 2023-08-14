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Финансы

Орешкин назвал основную причину ослабления рубля

Ведомости

Основная причина ослабления курса рубля связана с мягкой денежно-кредитной политикой. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин, его колонка опубликована на сайте ТАСС. 

«Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции – мягкая денежно-кредитная политика. Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время и обеспечить снижение темпов кредитования до устойчивых уровней», – сказал он. 

По словам Орешкина, ключевую роль в ускорении инфляции сыграло кредитование компаний и населения. Помощник президента обратил внимание на то, что размеры выданных кредитов (9,5 трлн руб. – компаниям и 3,3 трлн руб. – потребителям) значительно превышают объем дефицита бюджета бюджетной системы, который «с начала года составил всего 1,5 трлн руб.».

Ранее по теме: Курс доллара превысил 100 рублей

Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. В ходе торгов 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 100 руб., евро – 110 руб. Китайский юань торговался выше 13,7 руб. 

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что ослабление рубля связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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