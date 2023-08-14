Курс доллара превысил 100 рублей

Курс доллара превысил 100 рублейВыше этой отметки валюта не торговалась с марта 2022 года
Курс доллара превысил 100 руб. впервые с 23 марта 2022 г., следует из данных торгов на Мосбирже.
По состоянию на 09:09 мск доллар торговался по 100,005 руб. (+0,58%). К 09:14 мск американская валюта достигла пикового значения в 100,497 руб., после чего замедлила рост и к 09:20 опустилась до 100,135 руб.
В то же время евро на бирже торгуется выше 109,5 руб., китайский юань – выше 13,7 руб. По состоянию на 09:22 мск евро находился на уровне 109,595 руб. (+0,75%), юань – 13,773 руб. (+0,93%). Максимальных 13,817 руб. юань достиг к 09:14 мск, евро в этот момент торговался по 109,87 руб.
Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. В ходе торгов 2 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 94 руб., 4 августа – 96 руб., а 7 августа он преодолел порог в 97 руб., 9 августа – в 98 руб. 11 августа американская валюта преодолела отметку в 99 руб.
По данным ЦБ, с начала года реальный эффективный курс рубля (к корзине валют основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) снизился на 26,4%. За первые семь месяцев этого года снижение рубля к доллару составило 27,5%, а к евро – 29,9%.
11 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин исключил риски для финансовой стабильности России из-за ослабления рубля. По его словам, решающим фактором, влияющим на динамику курса рубля, является ситуация с экспортом и импортом товаров и услуг. В частности, он обратил внимание на снижение стоимостных объемов экспортов при росте стоимостного объема импорта. Заботкин также напомнил, что ослабление нацвалюты может происходить в случае увеличения внутреннего спроса в рублевом выражении даже при неизменных объемах экспорта и импорта в долларовом выражении.
Министр финансов Антон Силуанов ранее также рассказывал, что ослабление рубля связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.