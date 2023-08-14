Курс доллара превысил 100 рублей

11 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин исключил риски для финансовой стабильности России из-за ослабления рубля. По его словам, решающим фактором, влияющим на динамику курса рубля, является ситуация с экспортом и импортом товаров и услуг. В частности, он обратил внимание на снижение стоимостных объемов экспортов при росте стоимостного объема импорта. Заботкин также напомнил, что ослабление нацвалюты может происходить в случае увеличения внутреннего спроса в рублевом выражении даже при неизменных объемах экспорта и импорта в долларовом выражении.