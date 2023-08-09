​​ЦБ отказался от покупок валюты на фоне обвала рубля

ЦБ отказался от покупок валюты на фоне обвала рубляОбъем операций должен был составить в августе чуть более 40 млрд рублей
Банк России перестанет с 10 августа и до конца года покупать юани по бюджетному правилу, сообщил регулятор на своем сайте. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. 9 августа доллар во время торгов достигал 98 руб., но к вечеру незначительно снизился - до 97,4 руб./$. Евро торгуется по 107 руб., а юань превышает 13,4 руб. При этом стоимость Brent в среду достигла $87 за баррель впервые почти за четыре месяца.
Согласно модифицированному бюджетному правилу, Минфин с помощью ЦБ закупает в Фонд национального благосостояния (ФНБ) юани и золото в ситуациях, когда доходы превышают установленный на месяц базовый уровень. В обратном случае резервы продаются на величину разницы между фактическими поступлениями и «базой». До последнего момента власти продавали валюту, но 3 августа Минфин объявил о планах начать закупать юани на сверхдоходы от продажи нефти и газа суммарно на 40,5 млрд руб. (1,8 млрд руб. в день) с 7 августа по 6 сентября: в августе Минфин ждет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на 73,2 млрд руб.
О том, что власти не будут в ближайшие месяцы закупать валюту на нефтегазовые сверхдоходы, как предписывает бюджетное правило, «Ведомости» написали 2 августа. Как уточнял один из собеседников, решение не закупать валюту принято из-за ослабления рубля – интервенции оказывали бы ненужное дополнительное давление на курс.
Решение о возобновлении Банком России покупок валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, сообщил ЦБ. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 г. и последующих лет. При этом Банк России продолжит продавать валюту из ФНБ на 2,3 млрд руб. в день.
Не все экономисты считали целесообразным вмешательство властей в ситуацию на валютном рынке. Текущие уровни курса пока являются относительно крепкими для рубля, считает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин: в классическом случае ЦБ должен был бы сейчас пополнять резервы, чтобы было что продать для поддержки курса, когда рубль будет слабым. Поэтому, полагает экономист, отмена покупки валюты не является методологически правильным решением. К тому же, замечает он, суммы операций планировались небольшие и на курс это не окажет заметного влияния.
В августе традиционно слабый торговый баланс, но сейчас в этом месяце наблюдается рост цен на нефть даже в контексте физического сокращения экспорта, отмечал автор Telegram-канала TruEcon Егор Сусин: это не позволяет говорить о том, что падение рубля связано с проблемой в торговом балансе. Счет текущих операций России в июле 2023 г. вновь вернулся в положительную область и составил $1,8 млрд (после дефицита $1,4 млрд в июне). Проблемы курса – в оттоке капитала, уверен Сусин, т. е. в том, что существенная часть положительного сальдо внешней торговли формируется не в валюте, а в низкой ликвидности – как банковской, так и рыночной.