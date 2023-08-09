​​ЦБ отказался от покупок валюты на фоне обвала рубля

В августе традиционно слабый торговый баланс, но сейчас в этом месяце наблюдается рост цен на нефть даже в контексте физического сокращения экспорта, отмечал автор Telegram-канала TruEcon Егор Сусин: это не позволяет говорить о том, что падение рубля связано с проблемой в торговом балансе. Счет текущих операций России в июле 2023 г. вновь вернулся в положительную область и составил $1,8 млрд (после дефицита $1,4 млрд в июне). Проблемы курса – в оттоке капитала, уверен Сусин, т. е. в том, что существенная часть положительного сальдо внешней торговли формируется не в валюте, а в низкой ликвидности – как банковской, так и рыночной.