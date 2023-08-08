Настало ли время спасать рубль

Курс рубля к доллару закрепился на уровне 95 руб./$ в понедельник, 7 августа. Летом российской валюте не помог даже июльский налоговый период, когда экспортеры должны были продать, по оценкам экспертов, выручку на сумму примерно 1,1 трлн в рублевом эквиваленте. При этом нефтяные цены устойчиво растут, дисконт российской Urals к Brent сокращается, а в геополитике сравнительное затишье. Рубль постепенно приближается к психологически важной отметке 100 руб./$, при этом пока финансовые власти публично не проявляют беспокойства. Минфин на прошлой неделе объявил о планах начать закупать юани на сверхдоходы от продажи нефти и газа, что окажет дополнительное давление на курс. «Ведомости» разбирались, надо ли спасать рубль и как это можно сделать.