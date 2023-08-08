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Настало ли время спасать рубль

Рубль постепенно движется к 100 за доллар, но это еще не предел
Дмитрий Гринкевич Роман Романов
Игорь Руссак / РИА Новости

Рубль по итогам торгов на Мосбирже, хотя и снизился к доллару на 50 коп., закрепился на уровне 95 руб./$. Пока аналитики не видят предпосылок для начала отката российской валюты и полагают, что она продолжит движение в сторону психологически важных 100 руб./$. Часть экспертов считают, что настало время спасать рубль, другие – что вмешательство регуляторов может лишь усилить панику на рынке

Курс рубля к доллару закрепился на уровне 95 руб./$ в понедельник, 7 августа. Летом российской валюте не помог даже июльский налоговый период, когда экспортеры должны были продать, по оценкам экспертов, выручку на сумму примерно 1,1 трлн в рублевом эквиваленте. При этом нефтяные цены устойчиво растут, дисконт российской Urals к Brent сокращается, а в геополитике сравнительное затишье. Рубль постепенно приближается к психологически важной отметке 100 руб./$, при этом пока финансовые власти публично не проявляют беспокойства. Минфин на прошлой неделе объявил о планах начать закупать юани на сверхдоходы от продажи нефти и газа, что окажет дополнительное давление на курс. «Ведомости» разбирались, надо ли спасать рубль и как это можно сделать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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