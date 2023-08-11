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Финансы

Реальный эффективный курс рубля за январь - июль снизился более чем на четверть

Ведомости

Реальный эффективный курс рубля (к корзине валют основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за первые семь месяцев этого года снизился на 26,4%, следует из оценки Центробанка.

В июле этот показатель снизился на 7,7%. К доллару снижение составило 7,8% (с начала года – 27,5%), а к евро – 9,3% (29,9%).

Реальный эффективный курс характеризует динамику валютных курсов. Он рассчитывается через выведение средневзвешенного значения курсов валют всех торговых партнеров страны. Номинальный курс отражает стоимость единицы одной валюты, выраженную в единицах другой, и не учитывает инфляцию или рефляцию в стране, чья валюта обменивается.

Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. 7 августа евро впервые с 25 марта 2022 г. превысил 107 руб. Помимо этого в ходе торгов 2 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 94 руб., 4 августа – 96 руб., а 7 августа он преодолел порог в 97 руб., 9 августа – в 98 руб. Сегодня доллар преодолел отметку в 99 руб.

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В ЦБ решающим фактором, влияющим на динамику курса рубля, называют ситуацию с экспортом и импортом товаров и услуг. В частности, зампред регулятора Алексей Заботкин обратил внимание на снижение стоимостных объемов экспорта при росте стоимостного объема импорта. При этом рисков для финансовой стабильности страны в связи с ослаблением рубля нет, подчеркнул он.

С 10 августа и до конца ЦБ перестал покупать юани по бюджетному правилу в целях снижения волатильности финансовых рынков. О том, что власти не будут в ближайшие месяцы закупать валюту на нефтегазовые сверхдоходы, как предписывает бюджетное правило, «Ведомости» написали 2 августа. Как уточнял один из собеседников, решение не закупать валюту принято из-за ослабления рубля – интервенции оказывали бы ненужное дополнительное давление на курс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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