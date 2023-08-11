ЦБ начнет публикацию прогнозов по курсу рубля в первой половине 2024 года

С 10 августа ЦБ перестал покупать юани по бюджетному правилу в целях снижения волатильности финансовых рынков. О том, что власти не будут в ближайшие месяцы закупать валюту на нефтегазовые сверхдоходы, как предписывает бюджетное правило, «Ведомости» написали 2 августа. Как уточнял один из собеседников, решение не закупать валюту принято из-за ослабления рубля – интервенции оказывали бы ненужное дополнительное давление на курс.