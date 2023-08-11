ЦБ начнет публикацию прогнозов по курсу рубля в первой половине 2024 года
Банк России планирует начать публикацию прогнозов по курсу рубля в первом полугодии следующего года. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
В ходе пресс-конференции по проекту основных направлений государственной ДКП журналисты спросили Заботкина, отложил ли регулятор вопрос о публикации таких прогнозов.
«Этот вопрос не отложен на неопределенный срок, он является частью нашей работы по расширению кругу показателей, которые входят в макроэкономический прогноз», – ответил Заботкин.
По его словам, расширение круга таких показателей – часть инициативы по расширению инструментов коммуникации регулятора с бизнесом, экспертами и гражданами.
«Эти новые инициативы будут реализованы в первом полугодии следующего года – как в части расширения показателей в составе прогноза, так и в части других идей, связанных с более развернутым... обсуждением решений по ставке», – пояснил Заботкин.
Ранее в мае Заботкин допустил публикацию ЦБ прогнозов по курсу рубля, отметив, что прогноз обменного курса «может давать неправильный сигнал» в связи с денежно-кредитной политикой.
Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. 7 августа евро впервые с 25 марта 2022 г. превысил 107 руб. Помимо этого в ходе торгов 2 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 94 руб., 4 августа – 96 руб., а 7 августа он преодолел порог в 97 руб., 9 августа – в 98 руб.
По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.
С 10 августа ЦБ перестал покупать юани по бюджетному правилу в целях снижения волатильности финансовых рынков. О том, что власти не будут в ближайшие месяцы закупать валюту на нефтегазовые сверхдоходы, как предписывает бюджетное правило, «Ведомости» написали 2 августа. Как уточнял один из собеседников, решение не закупать валюту принято из-за ослабления рубля – интервенции оказывали бы ненужное дополнительное давление на курс.