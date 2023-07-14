Эксперты назвали нужный бюджету курс рубля до конца года

Слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. По их оценке, для исполнения бюджета в рамках утвержденных параметров курс в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб./$. Власти весной допускали, что нефтегазовые доходы (НГД) на фоне снижения цен на энергоносители и объема поставок могут существенно отклониться от плана, утвержденного в законе о бюджете. Однако 12 июля министр финансов Антон Силуанов заявил, что по крайней мере базовый уровень – 8 трлн руб. – НГД по итогам 2023 г. достигнут. «В этом году мы в целом выйдем на наши плановые задачи». «Доллар подрос в цене, а цены на нефть снизились. Если посмотреть по объемам нефтегазовых доходов, то мы сейчас выходим на базовый уровень нефтегазовых доходов, учтенных в бюджете», – сообщил министр. Базовый уровень – это величина нефтегазовых доходов, которая напрямую влияет на максимально допустимый объем расходов. На этот год и на 2024–2025 гг. он определен в 8 трлн руб. Общий объем базовых НГД, который изначально прогнозировался в 2023-м, утвержден в размере 8,9 трлн руб.