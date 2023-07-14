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Эксперты назвали нужный бюджету курс рубля до конца года

Минфин ожидает поступления нефтегазовых доходов на базовом уровне
Анастасия Бойко Евгения Фомина Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. По их оценке, для исполнения бюджета в рамках утвержденных параметров курс в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб./$. Власти весной допускали, что нефтегазовые доходы (НГД) на фоне снижения цен на энергоносители и объема поставок могут существенно отклониться от плана, утвержденного в законе о бюджете. Однако 12 июля министр финансов Антон Силуанов заявил, что по крайней мере базовый уровень – 8 трлн руб. – НГД по итогам 2023 г. достигнут. «В этом году мы в целом выйдем на наши плановые задачи». «Доллар подрос в цене, а цены на нефть снизились. Если посмотреть по объемам нефтегазовых доходов, то мы сейчас выходим на базовый уровень нефтегазовых доходов, учтенных в бюджете», – сообщил министр. Базовый уровень – это величина нефтегазовых доходов, которая напрямую влияет на максимально допустимый объем расходов. На этот год и на 2024–2025 гг. он определен в 8 трлн руб. Общий объем базовых НГД, который изначально прогнозировался в 2023-м, утвержден в размере 8,9 трлн руб.

Даже при курсе 90 руб./$ Минфин продолжает испытывать недостаток в доходах от нефти и газа, отмечает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Если ситуация с экспортом не изменится, то необходимый курс может составить и 100 руб./$, считает он. Однако это не говорит о том, что ЦБ РФ и Минфин будут искусственно занижать рубль, подчеркивает аналитик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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