ЦБ заявил об отсутствии рисков финансовой стабильности из-за падения рубля

ЦБ и ранее указывал на отсутствие рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля. При этом регулятор еще в мае предупреждал, что благодаря значительным складским запасам влияние обменного курса на стоимость техники и электроники в стране пока не сильно заметно. Но по мере обновления этих запасов и роста потребительского спроса ослабление рубля «найдет отражение в ценах большего числа товаров». В июне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФа говорила, что ослабление рубля будет переноситься в цены, а регулятор мониторит ситуацию.