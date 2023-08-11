ЦБ заявил об отсутствии рисков финансовой стабильности из-за падения рубля
Риски для финансовой стабильности России из-за ослабления рубля отсутствуют, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции.
«С точки зрения вопроса, видим ли мы риски финансовой стабильности, то нет, на сегодня мы рисков не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усилим волатильность рынка этими операциями (по покупке юаней по бюджетному правилу)», – рассказал он.
ЦБ по-прежнему считает, добавил Заботкин, что решающим фактором, влияющим на динамику курса рубля, является ситуация с экспортом и импортом товаров и услуг. В частности, он обратил внимание на снижение стоимостных объемов экспортов при росте стоимостного объема импорта. Заботкин также напомнил, что ослабление нацвалюты может происходить в случае увеличения внутреннего спроса в рублевом выражении даже при неизменных объемах экспорта и импорта в долларовом выражении. «Для того чтобы сбалансировать эту ситуацию, курс неизбежно ослабнет», – резюмировал он.
Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. 7 августа евро впервые с 25 марта 2022 г. превысил 107 руб. Помимо этого в ходе торгов 2 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 94 руб., 4 августа – 96 руб., а 7 августа он преодолел порог в 97 руб., 9 августа – в 98 руб. Сегодня доллар преодолел отметку в 99 руб.
ЦБ и ранее указывал на отсутствие рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля. При этом регулятор еще в мае предупреждал, что благодаря значительным складским запасам влияние обменного курса на стоимость техники и электроники в стране пока не сильно заметно. Но по мере обновления этих запасов и роста потребительского спроса ослабление рубля «найдет отражение в ценах большего числа товаров». В июне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФа говорила, что ослабление рубля будет переноситься в цены, а регулятор мониторит ситуацию.