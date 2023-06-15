Набиуллина: ослабление рубля отразится в ценах
Произошедшее ослабление рубля будет переноситься в цены, Банк России мониторит ситуацию, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«То ослабление курса, которое произошло, конечно, будет переноситься в цены, но сроки и масштабы этого переноса могут отличаться от того, к чему мы привыкли, в силу того что идет структурная перестройка экономики, относительные цены меняются и т. д.», – сказала она (цитата по ТАСС).
ЦБ будет следить за ситуацией и учтет это при принятии дальнейших решений по ключевой ставке, добавила Набиуллина.
С начала июня рубль резко ослаб к доллару, евро и юаню. Как говорил «Ведомостям» инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин, это происходит из-за обострения геополитики и последствий апрельского ценового спада в нефти. Аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских спрогнозировал ослабление рубля до середины июня.
Банк России ранее отмечал, комментируя апрельское ослабление рубля, что благодаря значительным складским запасам влияние обменного курса на стоимость техники и электроники в стране пока не сильно заметно. Но по мере обновления этих запасов и роста потребительского спроса ослабление рубля «найдет отражение в ценах большего числа товаров».
Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она находится с сентября 2022 г. Но ястребиный сигнал регулятора, как писали «Ведомости», стал жестче: ЦБ «допускает» повышение ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато.