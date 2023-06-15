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Экономика

Набиуллина: ослабление рубля отразится в ценах

Ведомости

Произошедшее ослабление рубля будет переноситься в цены, Банк России мониторит ситуацию, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«То ослабление курса, которое произошло, конечно, будет переноситься в цены, но сроки и масштабы этого переноса могут отличаться от того, к чему мы привыкли, в силу того что идет структурная перестройка экономики, относительные цены меняются и т. д.», – сказала она (цитата по ТАСС).

ЦБ будет следить за ситуацией и учтет это при принятии дальнейших решений по ключевой ставке, добавила Набиуллина.

С начала июня рубль резко ослаб к доллару, евро и юаню. Как говорил «Ведомостям» инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин, это происходит из-за обострения геополитики и последствий апрельского ценового спада в нефти. Аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских спрогнозировал ослабление рубля до середины июня.

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Банк России ранее отмечал, комментируя апрельское ослабление рубля, что благодаря значительным складским запасам влияние обменного курса на стоимость техники и электроники в стране пока не сильно заметно. Но по мере обновления этих запасов и роста потребительского спроса ослабление рубля «найдет отражение в ценах большего числа товаров».

Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она находится с сентября 2022 г. Но ястребиный сигнал регулятора, как писали «Ведомости», стал жестче: ЦБ «допускает» повышение ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных