Рубль резко ослаб к доллару, евро и юаню

Рубль резко ослаб к доллару, евро и юанюКурс российской валюты падает несколько торговых сессий подряд
К вечеру 8 июня рубль резко ускорил падение к трем основным иностранным валютам. На пике в 17.21 мск доллар достиг 82,77 руб., а по итогам торгов стоил 82,6 руб. (+62 коп.) впервые в этом году. Последний раз выше 82 руб. на закрытии торгов американская валюта была 5 апреля 2022 г. Евро и юань в четверг впервые с 27 апреля превысили по итогам торгов 89,1 руб. (+1,45 руб.) и 11,6 руб. (+12 коп.).
Очередной виток ослабления рубля начался 10 мая: с того момента национальная валюта потеряла к доллару 8,6%, к евро – 6,6%, а к юаню – 5,9%.
До этого ослабление нацвалюты началось в феврале и продлилось до середины апреля: 11 апреля торги долларом и юанем завершились на максимальных значениях в 81,97 руб./$ и 11,9 руб. соответственно. Евро достиг пика 13 апреля на уровне 90,39 руб. Зампред Банка России Алексей Заботкин тогда основной причиной резкого ослабления рубля называл прохождение нижней точки экспортной выручки, которая сформировалась под влиянием декабрьского потолка цен на нефть. Расчеты идут с некоторым лагом, так как товары отгружаются сегодня, а оплата за них приходит через 1,5–3 месяца, пояснял он. С конца апреля рубль начал устойчиво укрепляться.
На очередном укреплении доллара сказывается ограниченное предложение валюты из-за отсутствия больших продаж экспортерами в начале месяца, отмечает аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских. В то же время продажи юаней в рамках бюджетного правила со среды выросли до ежедневных 3,6 млрд в рублевом эквиваленте – почти вдвое по сравнению с майским периодом. Это помогает сглаживать волатильность курса, отмечает инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
Также возможно, что еще какая-то из иностранных компаний нацелилась на уход из России и скупает валюту – недавно установленный лимит в $1 млрд в месяц это позволяет, полагает Болотских.
Против российской валюты играют обострение геополитики и последствия апрельского ценового спада в нефти, полагает Бахтин. К вечеру четверга, 8 июня, стоимость ближайших фьючерсов марки Brent обвалилась на 4,2% до $73,72/барр., а марки WTI – на 4,48% до $69,28/барр. По официальным данным Минфина, в мае средняя цена российской нефти составила $53,34/барр., снизившись на 9% с апрельского значения в $58,63/барр.
Исходя из заложенной в бюджет России средней цены на нефть марки Urals на уровне 4800 руб./барр. ($70,1 при среднем курсе доллара в 68,3 руб./$) и текущей стоимости российской нефти в долларах, рубль находится на комфортных уровнях, говорит управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий. Поэтому дальнейшего снижения национальной валюты эксперт не ожидает.
До середины июня рубль может еще немного ослабнуть, но ближе к концу месяца начнутся продажи валюты экспортерами и ограничение закупки валюты иностранными компаниями, отмечает Болотских. Поэтому в отсутствие новых потрясений до конца июня курс доллара окажется в диапазоне 80–82 руб./$, полагает он.
По оценкам «БКС мир инвестиций», в конце недели пара доллар – рубль может двигаться в пределах 80–83, евро – рубль – 86,5–89,5, говорит Бахтин. До конца месяца, в том числе при поддержке налогового периода, рубль может отыграть часть потерь и потеснить доллар к 79–80, а евро – к 84–86, полагает он.