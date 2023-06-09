Рубль резко ослаб к доллару, евро и юаню

До этого ослабление нацвалюты началось в феврале и продлилось до середины апреля: 11 апреля торги долларом и юанем завершились на максимальных значениях в 81,97 руб./$ и 11,9 руб. соответственно. Евро достиг пика 13 апреля на уровне 90,39 руб. Зампред Банка России Алексей Заботкин тогда основной причиной резкого ослабления рубля называл прохождение нижней точки экспортной выручки, которая сформировалась под влиянием декабрьского потолка цен на нефть. Расчеты идут с некоторым лагом, так как товары отгружаются сегодня, а оплата за них приходит через 1,5–3 месяца, пояснял он. С конца апреля рубль начал устойчиво укрепляться.