Путин: повышение ключевой ставки ЦБ стало реакцией на разогрев инфляции
Банк России был вынужден повысить ключевую ставку до 8,5% из-за тенденций, связанных с разогревом инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли.
«Ставка – она подросла, потому что возникли тенденции, связанные с разогревом инфляции, и Центральный банк, как ключевая организация, ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом», – сказал президент (цитата по ТАСС).
Совет директоров Банка России по итогам заседания 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. Рынок в основном не ждал такого решения ЦБ: большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов прогнозировали рост на 0,5 п. п. На текущем этапе основным проинфляционным риском ЦБ считает нарастающее отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста: увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов.
Регулятор при этом дал жесткий сигнал – он допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 г. и далее. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-6,5% в 2023 г. и вернется к 4% в 2024 г.