Путин: повышение ключевой ставки ЦБ стало реакцией на разогрев инфляции

Регулятор при этом дал жесткий сигнал – он допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 г. и далее. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-6,5% в 2023 г. и вернется к 4% в 2024 г.