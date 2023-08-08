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Экономика

Путин: повышение ключевой ставки ЦБ стало реакцией на разогрев инфляции

Ведомости

Банк России был вынужден повысить ключевую ставку до 8,5% из-за тенденций, связанных с разогревом инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

«Ставка – она подросла, потому что возникли тенденции, связанные с разогревом инфляции, и Центральный банк, как ключевая организация, ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом», – сказал президент (цитата по ТАСС).

Совет директоров Банка России по итогам заседания 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. Рынок в основном не ждал такого решения ЦБ: большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов прогнозировали рост на 0,5 п. п. На текущем этапе основным проинфляционным риском ЦБ считает нарастающее отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста: увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов.

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Регулятор при этом дал жесткий сигнал – он допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 г. и далее. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-6,5% в 2023 г. и вернется к 4% в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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