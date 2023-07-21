Банк России поднял ключевую ставку сразу на 1 п. п.

Как показал июльский макроэкономический опрос ЦБ, аналитики немного ухудшили прогноз по инфляции на 2023 г. до 5,7% с 5,5% по итогам опроса в июне. Ожидания по инфляции на 2024 также увеличились до 4,3% против 4%. Экономисты также заметно улучшили прогноз ВВП на 2023 г. до 1,5% с 0,8%. Прогноз средней ставки ЦБ повышен с 7,5% до 7,9%, предполагая ее рост до 8,75-9% к концу года.