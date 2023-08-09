В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в сентябре
Ключевая ставка может быть повышена уже на следующем заседании совета директоров, которое состоится 15 сентября. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью газете «Известия».
«Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года – 8,5% – допускает возможность неизменности ставки. Но <...> если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», – сказал он.
Ставка останется неизменной при условии реализации «каких-то дезинфляционных рисков», которые на сегодняшний день не наблюдаются, пояснил Заботкин. Он добавил, что все предпосылки указывают на «большую долю вероятности», что потребуется «более чем одно лишь июльское повышение».
21 июля совета директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п. п. – до 8,5%. Это первое повышение с сентября 2022 г., когда ЦБ опустил ставку на 0,5 п. п. – до 7,5%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила повышение ставки стремлением вернуть инфляцию к уровню в 4%. При этом она допустила дальнейшее повышение ставки.