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Экономика

В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в сентябре

Ведомости

Ключевая ставка может быть повышена уже на следующем заседании совета директоров, которое состоится 15 сентября. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью газете «Известия».

«Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года – 8,5% – допускает возможность неизменности ставки. Но <...> если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», – сказал он.

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Ставка останется неизменной при условии реализации «каких-то дезинфляционных рисков», которые на сегодняшний день не наблюдаются, пояснил Заботкин. Он добавил, что все предпосылки указывают на «большую долю вероятности», что потребуется «более чем одно лишь июльское повышение».

21 июля совета директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п. п. – до 8,5%. Это первое повышение с сентября 2022 г., когда ЦБ опустил ставку на 0,5 п. п. – до 7,5%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила повышение ставки стремлением вернуть инфляцию к уровню в 4%. При этом она допустила дальнейшее повышение ставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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