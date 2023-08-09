В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в сентябре

«Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года – 8,5% – допускает возможность неизменности ставки. Но <...> если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», – сказал он.