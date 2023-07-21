Набиуллина объяснила повышение ставки стремлением замедлить инфляцию

21 июля на заседании Совета директоров ЦБ было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 п. п. – до 8,5%. Это первое повышение с сентября 2022 г., когда ЦБ принял решение опустить ставку на 0,5 п. п. – до 7,5%. На этом уровне она держалась шесть заседаний подряд. Рынок в основном не ждал такого решения ЦБ: большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов – 15 из 21 – прогнозировали рост на 0,5 п. п. Только трое ждали более сильного повышения – до 8,25–8,5%.