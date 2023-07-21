Набиуллина объяснила повышение ставки стремлением замедлить инфляцию
Решение ЦБ повысить ключевую ставку до 8,5% связано с необходимостью ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к уровню в 4%. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России.
«Учитывая изменения в нашей оценке экономической ситуации, потребуется более высокая траектория ключевой ставки, чтобы мы завершили следующий год с инфляцией на цели вблизи 4%», – сказала она. Ее слова приводит пресс-служба ЦБ.
Набиуллина обратила внимание на важные изменения в экономике, которые потребовали ужесточения ДКП. В частности, по словам председателя ЦБ, восстановительная фаза экономического роста завершилась, потребительский спрос начал расти. Помимо этого, темпы инфляции перешли к ускорению, рубль ослаб, а также повысились инфляционные ожидания населения.
Вместе с тем Набиуллина не исключила, что ЦБ может продолжить увеличивать ключевую ставку в ближайшее время, чтобы вернуть инфляцию к уровню в 4%.
21 июля на заседании Совета директоров ЦБ было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 п. п. – до 8,5%. Это первое повышение с сентября 2022 г., когда ЦБ принял решение опустить ставку на 0,5 п. п. – до 7,5%. На этом уровне она держалась шесть заседаний подряд. Рынок в основном не ждал такого решения ЦБ: большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов – 15 из 21 – прогнозировали рост на 0,5 п. п. Только трое ждали более сильного повышения – до 8,25–8,5%.