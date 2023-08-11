ЦБ рассчитывает вернуть ставку в диапазон 5,5–6,5% к 2026 году

Ранее на этой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что ставка останется неизменной при условии реализации «каких-то дезинфляционных рисков», которые на сегодняшний день не наблюдаются. Все предпосылки указывают на «большую долю вероятности», что потребуется «более чем одно лишь июльское повышение», отмечал он.