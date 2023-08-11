ЦБ рассчитывает вернуть ставку в диапазон 5,5–6,5% к 2026 году
Банк России рассчитывает на возвращение к 2026 г. в базовом сценарии ключевой ставки в долгосрочный нейтральный диапазон, оцениваемый в 5,5–6,5% годовых. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024–2026 гг.
«Инфляция вернется к цели в конце 2024 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Этому будет способствовать ДКП Банка России», – говорится в документе.
В базовом сценарии по итогам текущего года средняя ставка составит 7,9–8,3% годовых, в 2024 г. – 8,5–9,5% и 6,5–8,5% в 2025 г.
«К 2026 г. Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон, который он оценивает в 5,5–6,5% годовых», – считает регулятор.
Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики и рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отмечается в документе.
Ранее на этой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что ставка останется неизменной при условии реализации «каких-то дезинфляционных рисков», которые на сегодняшний день не наблюдаются. Все предпосылки указывают на «большую долю вероятности», что потребуется «более чем одно лишь июльское повышение», отмечал он.
21 июля совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п. п. – до 8,5%. Это первое повышение с сентября 2022 г., когда ЦБ опустил ставку на 0,5 п. п. – до 7,5%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила повышение ставки стремлением вернуть инфляцию к уровню в 4%. При этом она допустила дальнейшее повышение ставки.
Годовая инфляция в июле составила 4,3% после 3,25% в июне, сообщил 9 августа Росстат. В месячном выражении цены выросли на 0,63%.