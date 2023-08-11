Газета
Экономика

ЦБ рассчитывает вернуть ставку в диапазон 5,5–6,5% к 2026 году

Ведомости

Банк России рассчитывает на возвращение к 2026 г. в базовом сценарии ключевой ставки в долгосрочный нейтральный диапазон, оцениваемый в 5,5–6,5% годовых. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024–2026 гг.

«Инфляция вернется к цели в конце 2024 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Этому будет способствовать ДКП Банка России», – говорится в документе.

В базовом сценарии по итогам текущего года средняя ставка составит 7,9–8,3% годовых, в 2024 г. – 8,5–9,5% и 6,5–8,5% в 2025 г.

«К 2026 г. Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон, который он оценивает в 5,5–6,5% годовых», – считает регулятор.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики и рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отмечается в документе.

Ранее на этой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что ставка останется неизменной при условии реализации «каких-то дезинфляционных рисков», которые на сегодняшний день не наблюдаются. Все предпосылки указывают на «большую долю вероятности», что потребуется «более чем одно лишь июльское повышение», отмечал он.

Ранее по теме: Путин: повышение ключевой ставки ЦБ стало реакцией на разогрев инфляции

21 июля совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п. п. – до 8,5%. Это первое повышение с сентября 2022 г., когда ЦБ опустил ставку на 0,5 п. п. – до 7,5%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила повышение ставки стремлением вернуть инфляцию к уровню в 4%. При этом она допустила дальнейшее повышение ставки.

Годовая инфляция в июле составила 4,3% после 3,25% в июне, сообщил 9 августа Росстат. В месячном выражении цены выросли на 0,63%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных