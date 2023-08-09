Годовая инфляция в июле ускорилась до 4,3%
Годовая инфляция в июле составила 4,3% после 3,25% в июне, сообщил Росстат. В месячном выражении цены выросли на 0,63%.
Как отмечает статистическое ведомство, удорожание продовольственных товаров во многом обусловлено ростом цен на плодоовощную продукцию (на 1,77% после снижения на 2,35% в июне). Так, капуста подорожала на 12,5%, апельсины – на 22,6%, яблоки – на 9,5%, лимоны – на 7,9%, груши – на 3,3%, а бананы – на 2,3%. Одновременно с этим огурцы подешевели на 16,9%, лук – на 17,4%, а морковь – на 4,7%.
Среди других продовольственных товаров зафиксирован рост цен на сахар (4,4%), окорочка куриные (2,4%), свинину и рыбу (2%). Подсолнечное масло при этом подешевело на 1,7%, гречка – на 1,4%, а горох и фасоль – на 1,3%.
В группе непродовольственных товаров рост цен составил в среднем 0,91% после 0,42% месяцем ранее. Как отмечает Минэк, с очисткой от сезонности цены выросли на 0,81% против 0,49% месяцем ранее. По оценке Росстата, сильнее всего подорожали телевизоры (4,9%), металлочерепица (4,8%) и цемент (3,3%). Относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарства выросли в среднем на 0,8%, сильнее всего подорожали супрастин (3,9%) и аспирин (2,8%). Бензин подорожал на 2,2%, а дизель – на 0,8%.
Рост цен на услуги замедлился в среднем с 0,83 до 0,48% (с очисткой от сезонности – 0,52% до 0,32%). Замедлился рост цен на связанные с туризмом услуги. Авиабилеты подорожали на 3,2%, а поездки на такси – на 3,8%.
На неделе с 1 по 7 августа цены выросли на 0,01%, в годовом выражении рост составил 4,43%.
1 июля совета директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. Это первое повышение с сентября 2022 г., когда ЦБ опустил ставку на 0,5 п. п. до 7,5%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила повышение ставки стремлением вернуть инфляцию к уровню в 4%. При этом она допустила дальнейшее повышение ставки.