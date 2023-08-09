Годовая инфляция в июле ускорилась до 4,3%

Как отмечает статистическое ведомство, удорожание продовольственных товаров во многом обусловлено ростом цен на плодоовощную продукцию (на 1,77% после снижения на 2,35% в июне). Так, капуста подорожала на 12,5%, апельсины – на 22,6%, яблоки – на 9,5%, лимоны – на 7,9%, груши – на 3,3%, а бананы – на 2,3%. Одновременно с этим огурцы подешевели на 16,9%, лук – на 17,4%, а морковь – на 4,7%.