Производители чая и кофе повысят отпускные цены для ритейлеров на 9%

8 августа стоимость фьючерсов на кофейные зерна на товарной бирже в Нью-Йорке (NYMEX) составляла $1650 за тонну. Максимальные значения в этом году были зафиксированы в апреле – $1900 за тонну. Котировки на чай с начала 2023 г. выросли почти в 1,5 раза, до $3280 за тонну. «Коммерсантъ» поясняет, что на стоимость чая влияет засуха в Азии, из-за чего сбор чая, по данным чайной мануфактуры In Pursuit of Tea, снизился в Индии уже на 30-40%, а в Китае – на 20%.