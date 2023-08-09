Производители чая и кофе повысят отпускные цены для ритейлеров на 9%
С сентября производитель чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) увеличит отпускные цены для ритейлеров на 6-9%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании, направленное ритейлерам.
В письме производитель ссылается на «сложную ситуацию», указывая на высокую волатильность рубля и рост затрат на импорт сырья. В компании подтвердили отправку уведомления. Там отметили, что доля импортируемого сырья и материалов в себестоимости превышает 80%. Производитель добавил, что будет повышать цены постепенно, чтобы избежать «резкого скачка».
Аналогичные уведомления ритейлерам отправили JDE (бренды Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick) и «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin), пишет газета. Последний планирует увеличить стоимость своей продукции на 4-5%. В компании обратили внимание, что это «гораздо ниже уровня инфляции». В письме причиной повышения цен JDE называет подорожание с начала 2023 г. сырья на мировых рынка примерно на 20%.
Плавно поднимать цены также планирует производитель кофе Madeo, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
По данным источника газеты на рынке, запасы зерен кофе и чая, закупленные еще по курсу доллара в 75 руб., почти исчерпаны. Собеседник допустил, что к зиме такая продукция может подорожать на 20%.
8 августа стоимость фьючерсов на кофейные зерна на товарной бирже в Нью-Йорке (NYMEX) составляла $1650 за тонну. Максимальные значения в этом году были зафиксированы в апреле – $1900 за тонну. Котировки на чай с начала 2023 г. выросли почти в 1,5 раза, до $3280 за тонну. «Коммерсантъ» поясняет, что на стоимость чая влияет засуха в Азии, из-за чего сбор чая, по данным чайной мануфактуры In Pursuit of Tea, снизился в Индии уже на 30-40%, а в Китае – на 20%.
С 1 сентября повысить цены планируют и кондитерские компании, пишет «Коммерсантъ». Сетям уже направили письма «Лотте КФ Рус» (бренды Xylitol, Joo Chef`s, Chic Choc) и «Шторк» (Merci, Toffifee, Mamba). Последний обещает рост стоимости продукции на 5-16%. Газета отмечает, что производители также зависимы от импорта сырья – от 30% до 70%. Проблему усугубляет сокращение сбора какао-бобов из-за засухи в в Западной Африке.