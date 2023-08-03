Производитель кофе Jacobs прекратит продажу иностранных брендов в России
Нидерландская компания JDE Peet's (владеет брендами кофе Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts) прекратит продажу иностранных брендов кофе и чая в России до конца 2023 г. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.
В финансовом отчете JDE Peet's за первое полугодие 2023 г. говорится, что в первой половине 2023 г. концерн «инициировал переход от многоканальной организации в Европе к локальному портфелю в России». Убытки от этого в компании оценили в 185 млн евро ($202,8 млн). JDE Peet's ожидает, что за следующие полгоды доходы от российского бизнеса «значительно снизятся».
Компания отметила, что с начала спецоперации России на Украине стремилась к тому, чтобы ее бизнес в России «функционировал как самостоятельный».
Накануне, 2 августа, генеральный директор JDE Peet's Фабьен Саймон в разговоре с инвесторами заявил, что компания не планирует уходить из России. «Есть риск, что наши активы и интеллектуальная собственность будут национализированы российским государством или переданы третьим лицам в России», – сказал он (цитата по Reuters).
Саймон также отметил, что бизнес JDE Peet's в России не нарушает санкции и указал на необходимость такой продукции в стране. По его словам, у компании в России более 900 сотрудников и два предприятия в Ленинградской и Новосибирской областях. Гендиректор группы подчеркнул, что JDE Peet's несет «этическую ответственность» перед своими работниками по всему миру.
После начала спецоперации России на Украине JDE Peet's прекратила инвестировать в рекламу на российском рынке. В марте «Коммерсантъ» писал, что компания может сменить название бренда Jacobs в России на Monarch или Milicano. По словам одного из источников издания, финальное решение на тот момент не было принято.