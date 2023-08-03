Производитель кофе Jacobs прекратит продажу иностранных брендов в России

Саймон также отметил, что бизнес JDE Peet's в России не нарушает санкции и указал на необходимость такой продукции в стране. По его словам, у компании в России более 900 сотрудников и два предприятия в Ленинградской и Новосибирской областях. Гендиректор группы подчеркнул, что JDE Peet's несет «этическую ответственность» перед своими работниками по всему миру.