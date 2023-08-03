Газета
Бизнес

Производитель кофе Jacobs прекратит продажу иностранных брендов в России

Ведомости

Нидерландская компания JDE Peet's (владеет брендами кофе Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts) прекратит продажу иностранных брендов кофе и чая в России до конца 2023 г. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию. 

В финансовом отчете JDE Peet's за первое полугодие 2023 г. говорится, что в первой половине 2023 г. концерн «инициировал переход от многоканальной организации в Европе к локальному портфелю в России». Убытки от этого в компании оценили в 185 млн евро ($202,8 млн). JDE Peet's ожидает, что за следующие полгоды доходы от российского бизнеса «значительно снизятся».

Компания отметила, что с начала спецоперации России на Украине стремилась к тому, чтобы ее бизнес в России «функционировал как самостоятельный». 

Накануне, 2 августа, генеральный директор JDE Peet's Фабьен Саймон в разговоре с инвесторами заявил, что компания не планирует уходить из России. «Есть риск, что наши активы и интеллектуальная собственность будут национализированы российским государством или переданы третьим лицам в России», – сказал он (цитата по Reuters). 

Саймон также отметил, что бизнес JDE Peet's в России не нарушает санкции и указал на необходимость такой продукции в стране. По его словам, у компании в России более 900 сотрудников и два предприятия в Ленинградской и Новосибирской областях. Гендиректор группы подчеркнул, что JDE Peet's несет «этическую ответственность» перед своими работниками по всему миру.

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: Jacobs в России может сменить название

После начала спецоперации России на Украине JDE Peet's прекратила инвестировать в рекламу на российском рынке. В марте «Коммерсантъ» писал, что компания может сменить название бренда Jacobs в России на Monarch или Milicano. По словам одного из источников издания, финальное решение на тот момент не было принято.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных