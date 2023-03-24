«Коммерсантъ»: Jacobs в России может сменить название

JDE Peet’s была создана в 2015 г. после слияния кофейного бизнеса Mondelez International и D.E Master Blenders 1753 B.V. Портфель брендов включает Jacobs, L’OR, Senseo, Tassimo и т. д. По итогам 2022 г. продажи JDE Peet’s увеличились на 16,4%, до €8,2 млрд. В России у компании есть завод, расположенный в Ленинградской области. Его мощность превышает 35 000 тонн продукции в год, на нем выпускаются растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire. По итогам 2021 г. выручка «Якобс Дау Эгбертс Рус» выросла на 13%, до 35,11 млрд руб., чистая прибыль составила 5,96 млрд руб.