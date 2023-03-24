«Коммерсантъ»: Jacobs в России может сменить название
Российское подразделение нидерландского кофейного производителя JDE Peet’s может отказаться от использования флагманского бренда Jacobs. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Среди возможных альтернатив для смены названия – Monarch или Milicano. По словам одного из источников издания, финальное решение пока не было принято.
После начала спецоперации России на Украине JDE прекратила инвестировать в рекламу на российском рынке. В отчетности компания неоднократно указывала, что стремится к тому, чтобы бизнес в России развивался самостоятельно. По информации газеты, благодаря отказу от бренда Jacobs у российского подразделения появится больше возможностей для продвижения продукции. Вместе с тем в компании подчеркнули, что потребители будут обеспечены продукцией через локальное представительство.
JDE Peet’s была создана в 2015 г. после слияния кофейного бизнеса Mondelez International и D.E Master Blenders 1753 B.V. Портфель брендов включает Jacobs, L’OR, Senseo, Tassimo и т. д. По итогам 2022 г. продажи JDE Peet’s увеличились на 16,4%, до €8,2 млрд. В России у компании есть завод, расположенный в Ленинградской области. Его мощность превышает 35 000 тонн продукции в год, на нем выпускаются растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire. По итогам 2021 г. выручка «Якобс Дау Эгбертс Рус» выросла на 13%, до 35,11 млрд руб., чистая прибыль составила 5,96 млрд руб.