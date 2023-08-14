ЦБ исключил угрозу финансовой стабильности из-за доллара по 100 рублей

21 июля совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п. п. – до 8,5%. Это первое повышение с сентября 2022 г., когда ЦБ опустил ставку на 0,5 п. п. – до 7,5%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила повышение ставки стремлением вернуть инфляцию к уровню в 4%. При этом она допустила дальнейшее повышение ставки.