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Финансы

ЦБ исключил угрозу финансовой стабильности из-за доллара по 100 рублей

Ведомости

В ЦБ по-прежнему не видят угрозы для финансовой стабильности России на фоне слабого рубля. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«На сегодня угрозы финансовой стабильности нет», – сообщили в ЦБ. 

Представители регулятора также напомнили, что на курс рубля влияние оказывают несколько факторов. «Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса», – отметили в ЦБ.

В Банке России допустили повышение ключевой ставки в будущем с целью ужесточить денежно-кредитную политику и вернуть инфляцию к цели в 4% в 2024 г. 

ЦБ неоднократно исключал угрозы для финансовой стабильности на фоне слабого рубля. В частности, 11 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин исключил риски для финансовой стабильности России из-за ослабления рубля. По его словам, решающим фактором, влияющим на динамику курса рубля, является ситуация с экспортом и импортом товаров и услуг.

Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. В ходе торгов 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 110 руб. Китайский юань торговался выше 13,8 руб.

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21 июля совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п. п. – до 8,5%. Это первое повышение с сентября 2022 г., когда ЦБ опустил ставку на 0,5 п. п. – до 7,5%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила повышение ставки стремлением вернуть инфляцию к уровню в 4%. При этом она допустила дальнейшее повышение ставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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