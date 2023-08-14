ЦБ исключил угрозу финансовой стабильности из-за доллара по 100 рублей
В ЦБ по-прежнему не видят угрозы для финансовой стабильности России на фоне слабого рубля. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«На сегодня угрозы финансовой стабильности нет», – сообщили в ЦБ.
Представители регулятора также напомнили, что на курс рубля влияние оказывают несколько факторов. «Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса», – отметили в ЦБ.
В Банке России допустили повышение ключевой ставки в будущем с целью ужесточить денежно-кредитную политику и вернуть инфляцию к цели в 4% в 2024 г.
ЦБ неоднократно исключал угрозы для финансовой стабильности на фоне слабого рубля. В частности, 11 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин исключил риски для финансовой стабильности России из-за ослабления рубля. По его словам, решающим фактором, влияющим на динамику курса рубля, является ситуация с экспортом и импортом товаров и услуг.
Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. В ходе торгов 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 110 руб. Китайский юань торговался выше 13,8 руб.
21 июля совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п. п. – до 8,5%. Это первое повышение с сентября 2022 г., когда ЦБ опустил ставку на 0,5 п. п. – до 7,5%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила повышение ставки стремлением вернуть инфляцию к уровню в 4%. При этом она допустила дальнейшее повышение ставки.