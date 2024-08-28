Поставки российских макаронных изделий на мировые рынки выросли на 20%
Россия за семь месяцев 2024 г. поставила на мировые рынки более 65 000 т макаронных изделий. Это на 20% больше чем в аналогичный период прошлого года, сообщил центр «Агроэкспорт».
Основными импортерами стали Казахстан (19,5%), Белоруссия (19,4%) и Туркменистан (13,8%).
По итогам 2023 г. мировые поставки макаронных изделий составили 7,8 млн т. Основными странами-экспортерами стали Италия (29,8%), Турция (17,1%) и Китай (8,5%). Россия заняла 12-ю строчку с долей рынка мирового экспорта – 1,5%.
По предварительным расчетам центра, к 2030 г. объем российских поставок макаронных изделий может превысить 200 000 т.