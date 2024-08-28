РБК: до конца года в России планируют разработать ГОСТ для квестов

Финальная версия ГОСТа, по словам Жиганова, будет представлена до конца года. В документ планируется включить запрет на квесты в заброшенных зданиях и на складах, с использованием открытого огня, легковоспламеняющихся жидкостей, острых, колющих и режущих предметов. Кроме того, будет предложено запретить запирание и приковывание гостей без возможности самостоятельно освободиться. Еще в ГОСТ могут включить положение о наличии кнопки для посетителей, при нажатии на которую квест-локация разблокируется и включится свет.