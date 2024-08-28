РБК: до конца года в России планируют разработать ГОСТ для квестов
Финальная версия ГОСТа, по словам Жиганова, будет представлена до конца года. В документ планируется включить запрет на квесты в заброшенных зданиях и на складах, с использованием открытого огня, легковоспламеняющихся жидкостей, острых, колющих и режущих предметов. Кроме того, будет предложено запретить запирание и приковывание гостей без возможности самостоятельно освободиться. Еще в ГОСТ могут включить положение о наличии кнопки для посетителей, при нажатии на которую квест-локация разблокируется и включится свет.
В пресс-службе Росстандарта РБК сообщили, что ведомство готово взять в работу на 2025 г. предложение о ГОСТе на квесты, если оно поступит к ним.
В конце июля в Дагестане из-за пожара во время квеста погибли две девушки. Сообщалось, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с бензиновой жидкостью, сама комната для игры находилась в подвальном помещении. Двое аниматоров и владелец квест-комнаты были арестованы. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.