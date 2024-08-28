Минсельхоз не намерен продлевать запрет на экспорт семян рапса
Минсельхоз России не собирается продлевать запрет на вывоз семян рапса, действующий до 31 августа 2024 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным министерства, создан проект постановления о введении экспортной пошлины на семена рапса сроком до 31 августа 2026 г. Ее размер составит 30% от стоимости, но не менее 165 евро за тонну.
Ограничение на экспорт семян рапса действует до 31 августа 2024 г., такое решение было принято правительством России в марте. Предыдущий запрет действовал с 1 сентября 2023 г. по 29 февраля 2024 г. В кабмине отмечали, что мера позволит обеспечить загрузку отечественных предприятий, которые производят рапсовое масло. Цель – обеспечить отрасль животноводства продуктами переработки этой масличной культуры.
В конце 2023 г. правительство России продлило до 31 декабря 2025 г. запрет на ввоз ряда товаров. Постановление продлевает возможность применения ограничений на ввоз семян рапса, картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы из недружественных стран.