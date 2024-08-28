Минсельхоз не намерен продлевать запрет на экспорт семян рапса

Ограничение на экспорт семян рапса действует до 31 августа 2024 г., такое решение было принято правительством России в марте. Предыдущий запрет действовал с 1 сентября 2023 г. по 29 февраля 2024 г. В кабмине отмечали, что мера позволит обеспечить загрузку отечественных предприятий, которые производят рапсовое масло. Цель – обеспечить отрасль животноводства продуктами переработки этой масличной культуры.