Bloomberg: контейнерный бизнес нарастил прибыль из-за обстрелов в Красном море

Bloomberg: контейнерный бизнес нарастил прибыль из-за обстрелов в Красном мореАтаки хуситов привели к увеличению стоимости фрахта
Ожидаемая прибыль операторов контейнерных перевозок составит $10,2 млрд по итогам второго квартала благодаря рекордным объемам перевозок и росту ставок фрахта на фоне ситуации в Красном море. Об этом пишет Bloomberg.
По данным эксперта отрасли Джона Маккауна, чистая прибыль крупнейших мировых контейнерных перевозчиков, включая датскую A.P. Moller-Maersk и китайскую Cosco Shipping Holdings, почти удвоилась по сравнению с первыми тремя месяцами текущего года. Показатель уже превысил объем перевозок в размере $8,88 млрд, который фиксировался во втором квартале 2023 г.
Отрасль «процветала» на фоне пандемии коронавируса и возросшего потребительского спроса, а в последнем квартале прошлого года операторы понесли убытки, указывает Маккаун. Сейчас же, по его данным, перевозчики снова извлекают выгоду, и прибыль хоть и не достигла пиковых значений времен пандемии, но постепенно восстанавливается.
«Пропускная способность сократилась, поскольку атаки хуситов в Красном море вынуждают суда выбирать более длинные маршруты вокруг юга Африки. Это помогло поднять спотовые ставки на контейнеры и способствовало заторам в некоторых крупных портах», – говорится в материале.
Эксперт также привел данные, согласно которым объемы контейнерных перевозок во всем мире достигли исторического максимума в последнем квартале, увеличившись до 46,4 млн единиц, измеренных в 20-футовых контейнерах. Это превышает предыдущий рекорд в 46,2 млн во втором квартале 2021 г., указывает Маккаун.
В декабре 2023 г. крупные морские контейнерные перевозчики AP Moller-Maersk и Hapag-Lloyd отказались от перевозки грузов по Красному морю после нападений на свои корабли. Изменения в регионе привели к увеличению затрат для грузоотправителей и побудили некоторые страны переосмыслить меры безопасности.
Атаки хуситов на торговые суда и перенаправление океанских перевозок из Суэца через мыс Доброй Надежды на южном побережье Африки оказывают позитивный эффект для сбалансирования спроса и предложения и развития всей отрасли контейнерных перевозок, говорил в конце прошлого года замруководителя группы транспортно-логистических компаний Silmar Андрей Нараевский. Эксперт отмечал, что стоимость морских перевозок и фрахта в направлении Азия – Европа и наоборот находится на историческом минимуме, а перенаправление маршрутов из-за геополитических рисков на Ближнем Востоке позволит компаниям поднять цены на свои услуги, что приведет к увеличению прибыльности отрасли.