Bloomberg: контейнерный бизнес нарастил прибыль из-за обстрелов в Красном море

Атаки хуситов на торговые суда и перенаправление океанских перевозок из Суэца через мыс Доброй Надежды на южном побережье Африки оказывают позитивный эффект для сбалансирования спроса и предложения и развития всей отрасли контейнерных перевозок, говорил в конце прошлого года замруководителя группы транспортно-логистических компаний Silmar Андрей Нараевский. Эксперт отмечал, что стоимость морских перевозок и фрахта в направлении Азия – Европа и наоборот находится на историческом минимуме, а перенаправление маршрутов из-за геополитических рисков на Ближнем Востоке позволит компаниям поднять цены на свои услуги, что приведет к увеличению прибыльности отрасли.