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Bloomberg: контейнерный бизнес нарастил прибыль из-за обстрелов в Красном море

Атаки хуситов привели к увеличению стоимости фрахта
Ведомости

Ожидаемая прибыль операторов контейнерных перевозок составит $10,2 млрд по итогам второго квартала благодаря рекордным объемам перевозок и росту ставок фрахта на фоне ситуации в Красном море. Об этом пишет Bloomberg.

По данным эксперта отрасли Джона Маккауна, чистая прибыль крупнейших мировых контейнерных перевозчиков, включая датскую A.P. Moller-Maersk и китайскую Cosco Shipping Holdings, почти удвоилась по сравнению с первыми тремя месяцами текущего года. Показатель уже превысил объем перевозок в размере $8,88 млрд, который фиксировался во втором квартале 2023 г. 

Отрасль «процветала» на фоне пандемии коронавируса и возросшего потребительского спроса, а в последнем квартале прошлого года операторы понесли убытки, указывает Маккаун. Сейчас же, по его данным, перевозчики снова извлекают выгоду, и прибыль хоть и не достигла пиковых значений времен пандемии, но постепенно восстанавливается.

«Пропускная способность сократилась, поскольку атаки хуситов в Красном море вынуждают суда выбирать более длинные маршруты вокруг юга Африки. Это помогло поднять спотовые ставки на контейнеры и способствовало заторам в некоторых крупных портах», – говорится в материале. 

Эксперт также привел данные, согласно которым объемы контейнерных перевозок во всем мире достигли исторического максимума в последнем квартале, увеличившись до 46,4 млн единиц, измеренных в 20-футовых контейнерах. Это превышает предыдущий рекорд в 46,2 млн во втором квартале 2021 г., указывает Маккаун. 

В декабре 2023 г. крупные морские контейнерные перевозчики AP Moller-Maersk и Hapag-Lloyd отказались от перевозки грузов по Красному морю после нападений на свои корабли. Изменения в регионе привели к увеличению затрат для грузоотправителей и побудили некоторые страны переосмыслить меры безопасности.

Атаки хуситов на торговые суда и перенаправление океанских перевозок из Суэца через мыс Доброй Надежды на южном побережье Африки оказывают позитивный эффект для сбалансирования спроса и предложения и развития всей отрасли контейнерных перевозок, говорил в конце прошлого года замруководителя группы транспортно-логистических компаний Silmar Андрей Нараевский. Эксперт отмечал, что стоимость морских перевозок и фрахта в направлении Азия – Европа и наоборот находится на историческом минимуме, а перенаправление маршрутов из-за геополитических рисков на Ближнем Востоке позволит компаниям поднять цены на свои услуги, что приведет к увеличению прибыльности отрасли. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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