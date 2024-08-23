Австралия впервые возглавит международный патруль в Красном море
Австралия с октября этого года впервые возглавит международную оперативную группу патрулирования в Красном море, сообщается на сайте минобороны страны.
«С октября Австралия примет на себя командование объединенной оперативной группой 153 Объединенных военно-морских сил», – говорится в сообщении. Австралия будет руководить опергруппой на протяжении шести месяцев.
На сайте минобороны уточняется, что патрулирование проходит «в рамках международных усилий по защите ключевых торговых маршрутов в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе». Австралия также продолжит участвовать в операциях в Красном море, направленных против йеменских хуситов.
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Западные страны на фоне атак на торговые суда в Красном море объявили о начале операции «Страж процветания» в декабре 2023 г. В феврале этого года аналогичную операцию начал Евросоюз.
В августе йеменские хуситы нанесли ракетный удар по контейнеровозу Groton под флагом Либерии, он следовал через Аденский залив из ОАЭ в Саудовскую Аравию. Кроме того, они атаковали судно Contship Ono и два американских эсминца в Красном море.