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Австралия впервые возглавит международный патруль в Красном море

Ведомости

Австралия с октября этого года впервые возглавит международную оперативную группу патрулирования в Красном море, сообщается на сайте минобороны страны.

«С октября Австралия примет на себя командование объединенной оперативной группой 153 Объединенных военно-морских сил», – говорится в сообщении. Австралия будет руководить опергруппой на протяжении шести месяцев.

На сайте минобороны уточняется, что патрулирование проходит «в рамках международных усилий по защите ключевых торговых маршрутов в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе». Австралия также продолжит участвовать в операциях в Красном море, направленных против йеменских хуситов.

Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Западные страны на фоне атак на торговые суда в Красном море объявили о начале операции «Страж процветания» в декабре 2023 г. В феврале этого года аналогичную операцию начал Евросоюз.

В августе йеменские хуситы нанесли ракетный удар по контейнеровозу Groton под флагом Либерии, он следовал через Аденский залив из ОАЭ в Саудовскую Аравию. Кроме того, они атаковали судно Contship Ono и два американских эсминца в Красном море.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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