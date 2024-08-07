Йеменские хуситы сообщили об атаках на судно и два эсминца в Красном море
Йеменские хуситы атаковали судно Contship Ono и два американских эсминца в Красном море. Об этом сообщается в Telegram-канале военного представителя движения хуситов Яхьи Сариа.
По его словам, судно было атаковано «из-за нарушения компанией-владельцем решения о запрете захода в порты оккупированной Палестины». Американские эсминцы же пересекали район действий вооруженных сил хуситов «в направлении северной части Красного моря».
Как следует из данных Vessel Finder, Contship Ono под флагом Либерии следовало из Малайзии в Саудовскую Аравию.
4 августа хуситы нанесли удар по контейнеровозу Groton под флагом Либерии, который следовал через Аденский залив из ОАЭ в Саудовскую Аравию. Это была первая атака после двухнедельного перерыва.
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас».