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Йеменские хуситы сообщили об атаках на судно и два эсминца в Красном море

Ведомости

Йеменские хуситы атаковали судно Contship Ono и два американских эсминца в Красном море. Об этом сообщается в Telegram-канале военного представителя движения хуситов Яхьи Сариа.

По его словам, судно было атаковано «из-за нарушения компанией-владельцем решения о запрете захода в порты оккупированной Палестины». Американские эсминцы же пересекали район действий вооруженных сил хуситов «в направлении северной части Красного моря».

Как следует из данных Vessel Finder, Contship Ono под флагом Либерии следовало из Малайзии в Саудовскую Аравию.

4 августа хуситы нанесли удар по контейнеровозу Groton под флагом Либерии, который следовал через Аденский залив из ОАЭ в Саудовскую Аравию. Это была первая атака после двухнедельного перерыва.

Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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