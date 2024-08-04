Хуситы нанесли ракетный удар по судну в Аденском заливе
Йеменские хуситы нанесли удар по контейнеровозу Groton под флагом Либерии, который следовал через Аденский залив из ОАЭ в Саудовскую Аравию. Ракетная атака группировки стала первым нападением хуситов за последние две недели, пишет AP.
Агентство обратило внимание, что удар по судну произошел после убийства главы политбюро «Хамас» Исмаила Хании, что стало причиной возобновления опасений по поводу перерастания войны в региональный конфликт. Хуситы, по данным AP, также заявили о сбитом американском шпионском беспилотнике, но не предоставили доказательств.
Ракета попала в контейнеровоз чуть выше ватерлинии, причинив ему незначительные повреждения, сообщил объединенный морской информационный центр Красного моря и Аденского залива (JMIC). Члены экипажа также находятся в безопасности, приводит AP заявление центра.
Военный представитель движения хуситов Яхья Сариа заявил, что операцию провели военно-морские и ракетные силы Йемена, пишет ТАСС. Судно было атаковано с использованием нескольких баллистических ракет. Сариа объяснил нападение тем, что владелец контейнеровоза «нарушил запрет на проход в порты оккупированной Палестины».
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». Западные страны на фоне атак на торговые суда в Красном море объявили о начале операции «Страж процветания» в декабре 2023 г. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.
14 июня хуситы атаковали украинское судно «Вербена» в Аденском заливе, был ранен один моряк. 13 июня они атаковали в Красном море греческое торговое судно Tutor, шедшее под либерийским флагом из России. 20 июля Великобритания сообщила о двух нападениях на судно в Красном море, хуситы атаковали контейнеровоз с помощью беспилотников.