Великобритания сообщила о двух нападениях на судно в Красном море

Инцидент произошел в 64 морских милях (118,5 км) к северо-западу от портового города Аль-Муха в Йемене. Капитан суда сообщил о двух атаках: первую совершил беспилотник, который взорвался вблизи судна. В результате зафиксированы незначительные повреждения, говорится в сообщении управления. Второе нападение совершил надводный беспилотник, который также взорвался в непосредственной близости от корабля. Отмечается, что и судно, и команда находятся в безопасности.