Великобритания сообщила о двух нападениях на судно в Красном море
В Красном море произошло два нападения на судно, для атаки использовались беспилотники, сообщило управление морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошел в 64 морских милях (118,5 км) к северо-западу от портового города Аль-Муха в Йемене. Капитан суда сообщил о двух атаках: первую совершил беспилотник, который взорвался вблизи судна. В результате зафиксированы незначительные повреждения, говорится в сообщении управления. Второе нападение совершил надводный беспилотник, который также взорвался в непосредственной близости от корабля. Отмечается, что и судно, и команда находятся в безопасности.
Источник в морской безопасности сообщил Reuters, что атаке подвергся контейнеровоз под флагом Либерии. После нападения он продолжал маневрировать на максимальной скорости и ждал поддержки военного корабля.
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.
14 июня хуситы атаковали украинское судно «Вербена» в Аденском заливе, был ранен один моряк. 13 июня они атаковали в Красном море греческое торговое судно Tutor, шедшее под либерийским флагом из России. В результате удара беспилотного надводного аппарата корабль был поврежден, произошло сильное затопление машинного отделения.