Ряд крупных компаний намерены компенсировать топ-менеджерам повышение НДФЛ

3 июня «Ведомости» писали о том, что такое прогрессивная шкала НДФЛ, а также какие изменения ждут россиян с 2025 г. Задача прогрессивного налога – перераспределить налоговое бремя с людей с более низким заработком на тех, у кого он выше. Налоговая нагрузка на граждан будет увеличиваться с ростом их заработков. Работники с низкими доходами будут платить меньше налогов, в то время как высокие зарплаты будут облагаться по более высокой ставке. Власти декларируют, что основной целью такого подхода является более справедливое распределение налоговой нагрузки, снижение неравенства в доходах и увеличение бюджетных поступлений, которые могут быть направлены на социальные программы государства.