Ряд крупных компаний намерены компенсировать топ-менеджерам повышение НДФЛ
Ряд российских компаний намерены компенсировать топ-менеджерам повышение НДФЛ до 22%, в частности за счет дополнительного повышения зарплат, выплаты годового бонуса до начала 2025 г. или налогового гросс-апа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов и кадровые агентства.
По информации издания, это станет следующим шагом в «гонке зарплат». «Коммерсантъ» пишет со ссылкой на опросы кадровых агентств, что из 35 компаний, опрошенных по вопросу о компенсации повышения НДФЛ, 51% предпочитают выжидательную тактику. Так, более половины компаний предпочитают не делать преждевременных действий, а предложить компенсацию уже после расчетов и осознания реалий нового рынка. Этой тактики придерживаются большинство компаний и в других исследованиях, поясняет издание.
Как сообщают эксперты, многие топ-менеджеры, находящиеся сейчас в поиске работы, уже учитывают новые налоговые реалии при выборе предпочитаемого уровня дохода. Газета пишет, что в случае массовой поддержки налоговых компенсаций усилится тенденция к опережающему росту их доходов.
3 июня «Ведомости» писали о том, что такое прогрессивная шкала НДФЛ, а также какие изменения ждут россиян с 2025 г. Задача прогрессивного налога – перераспределить налоговое бремя с людей с более низким заработком на тех, у кого он выше. Налоговая нагрузка на граждан будет увеличиваться с ростом их заработков. Работники с низкими доходами будут платить меньше налогов, в то время как высокие зарплаты будут облагаться по более высокой ставке. Власти декларируют, что основной целью такого подхода является более справедливое распределение налоговой нагрузки, снижение неравенства в доходах и увеличение бюджетных поступлений, которые могут быть направлены на социальные программы государства.