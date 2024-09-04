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Ряд крупных компаний намерены компенсировать топ-менеджерам повышение НДФЛ

Ведомости

Ряд российских компаний намерены компенсировать топ-менеджерам повышение НДФЛ до 22%, в частности за счет дополнительного повышения зарплат, выплаты годового бонуса до начала 2025 г. или налогового гросс-апа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов и кадровые агентства.

По информации издания, это станет следующим шагом в «гонке зарплат». «Коммерсантъ» пишет со ссылкой на опросы кадровых агентств, что из 35 компаний, опрошенных по вопросу о компенсации повышения НДФЛ, 51% предпочитают выжидательную тактику. Так, более половины компаний предпочитают не делать преждевременных действий, а предложить компенсацию уже после расчетов и осознания реалий нового рынка. Этой тактики придерживаются большинство компаний и в других исследованиях, поясняет издание.

Как сообщают эксперты, многие топ-менеджеры, находящиеся сейчас в поиске работы, уже учитывают новые налоговые реалии при выборе предпочитаемого уровня дохода. Газета пишет, что в случае массовой поддержки налоговых компенсаций усилится тенденция к опережающему росту их доходов.

3 июня «Ведомости» писали о том, что такое прогрессивная шкала НДФЛ, а также какие изменения ждут россиян с 2025 г. Задача прогрессивного налога – перераспределить налоговое бремя с людей с более низким заработком на тех, у кого он выше. Налоговая нагрузка на граждан будет увеличиваться с ростом их заработков. Работники с низкими доходами будут платить меньше налогов, в то время как высокие зарплаты будут облагаться по более высокой ставке. Власти декларируют, что основной целью такого подхода является более справедливое распределение налоговой нагрузки, снижение неравенства в доходах и увеличение бюджетных поступлений, которые могут быть направлены на социальные программы государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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