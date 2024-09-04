Рост деловой активности в сфере услуг России ускорился в августе
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе вырос до 52,3 пункта против 51,1 пункта в июле 2024 г. Об этом сообщается в отчете S&P Global.
Показатель PMI выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, ниже этого уровня – о его снижении. Рост активности чаще всего был связан с повышением клиентского спроса и увеличением числа новых предприятий. При этом аналитики S&P отмечают, что рост индекса в августе был самым быстрым и резким с января 2024 г., тогда как рост индекса деловой активности в сфере производства товаров – остается замедленным.
Так, увеличение численности рабочей силы способствовало дальнейшему сокращению количества невыполненных работ. А сам объем невыполненных заказов снижался пятый месяц подряд самыми высокими темпами с начала 2023 г.
2 сентября сообщалось, что рост деловой активности обрабатывающих отраслей России замедлился в августе. PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 52,1 пункта, в июле он достигал 53,6 пункта. Объемы невыполненных заказов вернулись к росту в августе после сокращений в течение двух предшествующих ему месяцев. Сообщается, что задержки поставок сырья мешали компаниям обрабатывать поступающие заказы.