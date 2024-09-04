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Рост деловой активности в сфере услуг России ускорился в августе

Ведомости

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе вырос до 52,3 пункта против 51,1 пункта в июле 2024 г. Об этом сообщается в отчете S&P Global.

Показатель PMI выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, ниже этого уровня – о его снижении. Рост активности чаще всего был связан с повышением клиентского спроса и увеличением числа новых предприятий. При этом аналитики S&P отмечают, что рост индекса в августе был самым быстрым и резким с января 2024 г., тогда как рост индекса деловой активности в сфере производства товаров – остается замедленным.

Так, увеличение численности рабочей силы способствовало дальнейшему сокращению количества невыполненных работ. А сам объем невыполненных заказов снижался пятый месяц подряд самыми высокими темпами с начала 2023 г.

2 сентября сообщалось, что рост деловой активности обрабатывающих отраслей России замедлился в августе. PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 52,1 пункта, в июле он достигал 53,6 пункта. Объемы невыполненных заказов вернулись к росту в августе после сокращений в течение двух предшествующих ему месяцев. Сообщается, что задержки поставок сырья мешали компаниям обрабатывать поступающие заказы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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