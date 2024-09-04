Рост деловой активности в сфере услуг России ускорился в августе

Показатель PMI выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, ниже этого уровня – о его снижении. Рост активности чаще всего был связан с повышением клиентского спроса и увеличением числа новых предприятий. При этом аналитики S&P отмечают, что рост индекса в августе был самым быстрым и резким с января 2024 г., тогда как рост индекса деловой активности в сфере производства товаров – остается замедленным.