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Рост деловой активности обрабатывающих отраслей России замедлился в августе

Ведомости

В августе индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России снизился до 52,1 пункта, в июле он достигал 53,6 пункта. Это следует из материалов исследования американского агентства S&P Global.

Показатель PMI выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, ниже этого уровня – о его снижении. По данным агентства, рост деловой активности в августе 2024 г. является самым медленным за последние 12 месяцев, но при этом свидетельствует об умеренном подъеме в в российском производственном секторе.

S&P Global отмечает, что объем производства, количество новых заказов и занятость выросли за прошедший месяц, но темпы роста замедлились в каждом случае. В частности, третий месяц подряд аналитики фиксируют замедление темпов роста производства – они стали самыми низкими с августа 2023 г. При этом поддержку динамике оказал рост экспортных заказов.

Объемы невыполненных заказов вернулись к росту в августе после сокращений в течение двух предшествующих ему месяцев. Сообщается, что задержки поставок сырья мешали компаниям обрабатывать поступающие заказы. В исследовании также говорится, что колебания валютных курсов привели к росту цен на импортные товары, но при этом стоимость некоторых видов сырья снизилась.

По итогам февраля этого года аналитики S&P Global сообщали, что PMI обрабатывающих отраслей РФ вырос до 54,7 пункта с уровня в январе в 52,4 пункта. На тот момент он являлся максимальным с 2017 г. и свидетельствовал о значительном улучшении состояния сектора производства товаров, говорилось в исследовании.

В конце июля Politico со ссылкой на S&P Global сообщало, что индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны упал до семимесячного минимума, достигнув 45,6 пункта. В июле в Германии PMI составил 42,6 пункта – это трехмесячный минимум. Во Франции он опустился до 44,1, снижение шло второй месяц подряд. В комментариях изданию экономисты отметили, что показатели подтверждают худшие опасения лидеров стран Евросоюза в отношении европейской экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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