Рост деловой активности обрабатывающих отраслей России замедлился в августе
Показатель PMI выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, ниже этого уровня – о его снижении. По данным агентства, рост деловой активности в августе 2024 г. является самым медленным за последние 12 месяцев, но при этом свидетельствует об умеренном подъеме в в российском производственном секторе.
S&P Global отмечает, что объем производства, количество новых заказов и занятость выросли за прошедший месяц, но темпы роста замедлились в каждом случае. В частности, третий месяц подряд аналитики фиксируют замедление темпов роста производства – они стали самыми низкими с августа 2023 г. При этом поддержку динамике оказал рост экспортных заказов.
Объемы невыполненных заказов вернулись к росту в августе после сокращений в течение двух предшествующих ему месяцев. Сообщается, что задержки поставок сырья мешали компаниям обрабатывать поступающие заказы. В исследовании также говорится, что колебания валютных курсов привели к росту цен на импортные товары, но при этом стоимость некоторых видов сырья снизилась.
По итогам февраля этого года аналитики S&P Global сообщали, что PMI обрабатывающих отраслей РФ вырос до 54,7 пункта с уровня в январе в 52,4 пункта. На тот момент он являлся максимальным с 2017 г. и свидетельствовал о значительном улучшении состояния сектора производства товаров, говорилось в исследовании.
В конце июля Politico со ссылкой на S&P Global сообщало, что индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны упал до семимесячного минимума, достигнув 45,6 пункта. В июле в Германии PMI составил 42,6 пункта – это трехмесячный минимум. Во Франции он опустился до 44,1, снижение шло второй месяц подряд. В комментариях изданию экономисты отметили, что показатели подтверждают худшие опасения лидеров стран Евросоюза в отношении европейской экономики.