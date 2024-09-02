Рост деловой активности обрабатывающих отраслей России замедлился в августе

По итогам февраля этого года аналитики S&P Global сообщали, что PMI обрабатывающих отраслей РФ вырос до 54,7 пункта с уровня в январе в 52,4 пункта. На тот момент он являлся максимальным с 2017 г. и свидетельствовал о значительном улучшении состояния сектора производства товаров, говорилось в исследовании.